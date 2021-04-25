Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayında! 50. Bölümde neler olacak?

Son dönemlerin final kararı aldı mı, devam edecek mi gibi sorularıyla sık sık gündeme gelen dizisi Sefirin Kızı 50. Bölüm fragmanını yayınladı. Dizinin başrolü Neslihan Atagül’ün sağlık sorunlarından dolayı diziden ayrılmasıyla yerine başrol oyuncusu olarak Tuba Büyüküstün dahil olmuştu. Engin Akyürek ile uyumlarını beğenenler ve beğenmeyenler olarak ikiye ayrılan dizi hakkında çıkan tüm söylentilere rağmen yayınlanmaya devam ediyor.

Sefirin Kızı 50. Bölüm fragmanı yayınlandı!

Star TV’nin sevilen dizisi Sefirin Kızı 50. Bölüm ile bu hafta ekrana gelecek. Yayınlanan yeni bölüm fragmanı hayranlar tarafından dikkatle izlendi. Yeni bölümde yaşanacaklar merakla bekleniyor. Her Salı star ekranlarında izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı’nda bu hafta neler yaşanacak?

Sancar ailesini kurtarmak pahasına cezaevine girer. İçeride her şey yeterince zorken bir de Mavi’nin Melek’i alıp ortadan kayboluşu işleri daha da zorlaştırır. Sancar için içeride işler böyleyken dışarıda olanlar da zor günler yaşamaktadır. Adeta hayat durmuştur. Hem Efeoğlu hem Güven ailesi Mavi ve Melek içi seferber olmuşlardır.

Elvan anne olmanın verdiği keyif, yaşarken Yahya ile ilişkileri de bilinmezliğe doğru gider. Gediz bebek, Yahya’nın hayatını değiştirmeye devam eder. Halise oğlunun acısını hala yaşarken bir taraftan da torun hasretiyle baş etmeye çalışır. Halise’ye hiç ummadık birinden destek eli uzanır.

Kavruk ve Zehra konakta yaşamaya başlamış içine düştükleri ikilemle baş etmeye çalışmaktadır. İçindeki özlemle baş etmeye çalışan Sancar, Güven’den gelen adımlara karşılık ummadığı birinden yardım eli alır. Hepsi ve daha fazlası Salı akşamı yeni bölümüyle Star TV’de yayınlanacak olan Sefirin Kızı’nda….

Sefirin Kızı 50. Bölüm fragmanı;