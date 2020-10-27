Sefirin Kızı Sancar ölecek mi? Engin Akyürek diziden ayrılıyor mu? Sefirin Kızı 25.bölüm fragmanı
Sefirin Kızı dizisinde Nare'yi kurtarmak için Akın ile beraber uçurumdan atlayan Sancar'ın ölüp ölmeyeceği merak ediliyor. Sancar'ın ölmesi halinde Engin Akyürek'İn diziden ayrılmasını istemeyen seyirciler Sancar ölecek mi sorusunun yanıtını araştırıyor.
27 Ekim 2020 Salı 19:54
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Sefirin Kızı dizisinin 25.bölümünde izleyicileri heyecan dolu bir bölüm bekliyor. Yeni bölümde Sancar’ın Menekşe’den ayrılması bekleniyor. Olanlar sebebi ile canına tak eden Sancar, Akın’I uçurumdan atmak isteyecektir.
Nare’yi de yanına alan Akın Nare’yi hedef göstererek ya ikimiz gideriz ya da ikimiz düşeriz der. Nareyi kurtarmak isteyen Sancar kendi Akın’la uçurumdan aşağı düşer. Dizinin bu sahnesinden sonra Sancar’ın ölmeyeceği ve uçurumdan sağlam çıkacağı tahmin ediliyor. Ancak Akın’ın ölüp ölmeyeceği belli değil.
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