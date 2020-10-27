Sefirin Kızı Sancar ölecek mi? Engin Akyürek diziden ayrılıyor mu? Sefirin Kızı 25.bölüm fragmanı

Sefirin Kızı dizisinin 25.bölümünde izleyicileri heyecan dolu bir bölüm bekliyor. Yeni bölümde Sancar’ın Menekşe’den ayrılması bekleniyor. Olanlar sebebi ile canına tak eden Sancar, Akın’I uçurumdan atmak isteyecektir.

Nare’yi de yanına alan Akın Nare’yi hedef göstererek ya ikimiz gideriz ya da ikimiz düşeriz der. Nareyi kurtarmak isteyen Sancar kendi Akın’la uçurumdan aşağı düşer. Dizinin bu sahnesinden sonra Sancar’ın ölmeyeceği ve uçurumdan sağlam çıkacağı tahmin ediliyor. Ancak Akın’ın ölüp ölmeyeceği belli değil.

Sefirin Kızı 25.Bölüm Fragmanı