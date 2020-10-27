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Sefirin Kızı Sancar ölecek mi? Engin Akyürek diziden ayrılacak mı?

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın son bölümünde yaşananlar ardından Sancar'ın ölüp ölmediği merak edilmeye başlandı. Sancar Efe, Nare'ye olan aşkını uçurumdan atlayarak kanıtladı...

27 Ekim 2020 Salı 21:28
Sefirin Kızı Sancar ölecek mi? Engin Akyürek diziden ayrılacak mı?
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Star TV ekranlarının en çok sevilen dizilerinden biri olan Sefirin Kızı dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Başrollerinde Neslihan Atagül ile Engin Akyürek’in yer aldığı Sefirin Kızı dizisinin yayınlanan son bölümünde izleyicileri şaşırtan sahneler yer aldı.

Sefirin Kızı Sancar Öldü mü?

Sefirin Kızı dizisinin son bölümünde, seneler önce kendisine inanmadığı için kendini uçurumdan aşağı atan Nare şimdi ise Sancar’ın kendini aynı uçurumdan atışına tanıklık etti. Akınla beraber uçurumdan atlayan Sancar’ın ölüp ölmeyeceği izleyiciler tarafından en çok merak edilen konulardan biri olarak belirdi.


Yapılan tahminlere göre Sancar Efe’nin ölmesi ve Engin Akyürek’in diziden ayrılması gibi bir durum söz konusu değil. Dizinin reytinglerinin gayet iyi bir şekilde devam ediyor olması dizinin ne oyuncu kadrosunda ne de hikayesinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağının göstergesi olarak kabul ediliyor. Diğer yandan o kadar yüksek uçurumdan atlayan birinin hayatta kalması da oldukça zor görünüyor. Buna bağlı olarak dizinin bir sonraki bölümünde Sancar’ın oldukça büyük yaralar alarak hayati tehlikesinin olacağı tahmin ediliyor.

Elbette Sancar Efe’nin Nare’ye olan sevgisini bu şekilde göstermesi ardından Nare’nin zorlu geçecek günleri olduğu kesin. Sancar’ın sağlığına kavuşması ardından ise çifti artık güzel günlerin beklediği düşünülüyor.

 



Son Güncelleme: 27.10.2020 21:28
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Anahtar Kelimeler:
Star TvSefirin Kızı
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