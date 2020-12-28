Sefirin Kızı Sahra neden yok, neden ayrıldı? Deniz Işın diziye geri dönecek mi?

Sefirin Kızı dizisinde Sahra karakterinin neden yer alamadığı merak konusu oldu. Star TV ekranlarında her pazartesi yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde ayrılık rüzgarları esiyor. Geçen haftalarda diziye katılan ve Gediz ile yaşadıklarıyla kendisinden söz ettiren Sahra, diziden neden ayrıldı? Deniz Işın, Sefirin Kızı dizisine geri dönecek mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı.

Uraz Kaygılaroğlu, Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in başrolünde yer aldığı Sefirin Kızı dizisinde birkaç bölüm önce yer alan Sahra, Akın'ın üvey kardeşi ve Sancar'ın doktoruydu. Akın'ın ölümünün ardından şehre gelen Sahra, kardeşini arıyordu. Gediz'in ağabeyi Akın'ın öldüğünü söylemesinin ardından kötülük yapmaktan çekinmeyen Sahra, Nare ve Sancar'ı bitirmeye çalıştı. Nare'nin arkadaşı gibi davranarak; Sahra, Menekşe’nin hamilelik yalanına ortak olmuştu.

Deniz Işın, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı mı?

Sefirin Kızı dizisinin sonraki bölümlerinde; Sahra, Akın'ın mirasının kendisine bırakılmayacağını öğrenir. Kahraman, Sahra'yı sırf Akın'ın parası için yanında tutan ve tüm mülkünü Nare’ye bırakılacağını öğrenince onun ölümüne karar verdi. Ardından geçen hafta Sahra, Akın'ın intikamını almak için Sancar'a silah kaldırdı, ancak Gediz ondan önce harekete geçti ve Sahra'yı vurdu.

Dolayısıyla son birkaç bölümde Sahra’nın sevgilisi gibi davranan Gediz, onun sonunu getiren kişi oldu. Sahra’nın vurulması ve ölmesiyle Deniz Işın, Sefirin Kızı dizisine veda etti.

Sefirin Kızı Sahra geri dönecek mi?

Sefirin Kızı’nın Sahra’sı Deniz Işın kimdir? Hangi dizilerde oynadı

Sefirin Kızı dizisinde Sahra karakteri senaryo gereği vurularak diziden ayrıldı. Çünkü Sahra ile Gediz’in yaşadığı aşk bitmişti. Öte yandan intikam almak için gelen Sahra, Sancar’ı öldürmek için yapmış olduğu plana kendisi düşerek sonunu getirdi. Özetle senaryoda vurularak hayatını kaybeden Sahra, dizinin ilerleyen bölümlerinde yer alamayacak.

Deniz Işın 28 Mayısıs 1992'de İzmir'de doğdu. 1.69 cm boyunda, 54 kg ağırlığındadır. İkizler burcuna sahip olan oyuncu, Ege Üniversitesi Kimya Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimi de alan genç oyuncu, malzeme Bilimi ve Mühendisliği üzerinde yapmıştır.

İstanbul ve İzmir'de 3 yıl oyunculuk eğitimi almış olan bu güzel oyuncu, farklı kurum ve kuruluşlarda rol almış, ardından dizilerde yan rol olarak yer almaya başlamıştır. Deniz Işın güzelliği ve oyunculuk becerileri ile Sefirin Kızı dizisinde Sahra karakterine hayat vererek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Deniz Işın’ın rol aldığı diziler

2019 – Her Yerde Sen (Merve Mutlu)

2020 – İyi Günde Kötü Günde (Seda)

2020 – Sefirin Kızı (Sahra)