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Sefirin Kızı neden yok, neden yayınlanmıyor? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

Ekranların en çok izlenen dizileri arasında bulunan Sefirin Kızı yayınlanmadı. Sefirin Kızı dizisinin hayranları Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman, Sefirin Kızı neden yok, Sefirin Kızı hangi gün yayınlanacak sorusunun yanıtlarını aramaya başladı.

26 Nisan 2021 Pazartesi 19:39
Sefirin Kızı neden yok, neden yayınlanmıyor? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman, hangi gün?
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Bir süredir Star TV ekranlarından yayınlanan ve izleyicinin dikkatini çeken diziler arasında yer almayı başaran ve reyting rekorları kıran Sefirin Kızı dizisi, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor ve tüm heyecanıyla izleyicinin karşısına çıkıyor. Ekranların en çok izlenen dizileri arasında bulunan Sefirin Kızı yayınlanmadı. Sefirin Kızı dizisinin hayranları Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman, Sefirin Kızı neden yok, Sefirin Kızı hangi gün yayınlanacak sorusunun yanıtlarını aramaya başladı.

Sefirin Kızı Neden Yok?

Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek’in bulunduğu Sefirin Kızı dizisi 19 Nisan pazartesi akşamı Star TV ekranlarından yayınlanmadı. Bunun üzerine dizinin hayranları seferin kızı neden yok sorusunu sormaya başladı.

Sefirin Kızı dizisi her pazartesi akşamı ekranlara geliyordu ancak Star TV ekranlarında 19 Nisan pazartesi günü yeni dizi Kağıt Ev yayınlanmıştı. Bundan dolayı Sefirin Kızı yayınlanmadı.

Sefirin Kızı Yeni Bölüm

Sefirin Kızı dizisinin yayın tarihi değişti. Sefirin Kızı dizisi artık Salı günleri ekranda olacak. Dizinin yeni bölümü 20 Nisan 2021 Salı günü akşam saat 20:00’da Star TV ekranlarında olacak.




Son Güncelleme: 26.04.2021 19:39
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Anahtar Kelimeler:
Sefirin KızıStar Tv
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