Sefirin Kızı Nare neden yok, Neslihan Atagül diziden çıktı mı?

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterinin neden dizide yer almadığı merak edilmeye başlandı. Neslihan Atagül’ün diziden ayrılıp ayrılmadığı araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygıroğlu’nun bulunduğu dizinin yeni bölümleri Star TV kanalında yayınlanmaya devam ediyor. Ancak bu hafta 36. bölümde Neslihan Atagül dizide bulunmadı. Bunu fark eden seyirciler ise Neslihan Atagül’ün neden yer almadığını soruşturmaya başladı.

Sefirin Kızı Nare neden yok?

Sefirin Kızı dizisinde Nare'yi canlandıran Neslihan Atagül, dizinin yeni bölümlerinde rol alamadı. Kısa süre önce kilo kaybı yaşayan Neslihan Atagül, geçirgen bağırsak sendromu ile mücadele veriyor. Sağlık sorunundan dolayı 10 günlük raporu bulunan Neslihan Atagül, tedavi altında olduğundan dolayı dizinin çekimlerine katılamadı. Elbette bu sürecin uzatılıp uzatılmayacağını bilmiyoruz ama Neslihan Atagül'ün sağlığı konusunu sorsanız bile tek bilgi güzel oyuncunun tedavisinin devam ettiği ve bir an önce sete döneceği.

Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı mı?

Belirttiğimiz gibi Neslihan Atagül elbette Sefirin Kızı dizisinden ayrılmayacak. Yani Atagül, Sefirin kızı dizisinde rol almaya devam edecek. Ancak sağlık sorunu çözülene kadar Neslihan Atagül çekimlere katılmayacak. Bu nedenle onu Sefirin Kızı’nda haftalarca göremeyebiliriz. Neslihan Atagül iyileştiğinde tekrar sete girecek ve Sefirin Kızı dizisinde Nare rolüne devam edecek.

Sefirin Kızı final mi yapacak? Bitecek mi?

Sefirin kızı son zamanlarda seyircilerden tepki almaktadır. Bu durum dizinin reytinglerini de etkiliyor. Bundan dolayı ise dizinin ömrünün daha uzun sürmeyeceği düşünülüyor. Dizinin hayranlarından gelen tepkiler, senaryonun saçmaladığı yönünde. Dizi bu şekilde devam ederse seyirci kaybetmeye devam edecek gibi duruyor.