İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı
Son Dakika
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru...
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal...
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te öldürüldü!
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te...
3 sosyal medya platformunun temsilcili atama işlemleri için son 2 gün!
Son Dakika
3 sosyal medya platformunun temsilcili...

Sefirin Kızı Nare neden yok, Neslihan Atagül diziden çıktı mı?

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterinin neden yer almadığı merak edilmeye başlandı. Güzel oyuncu Neslihan Atagül'ün canlandırdığı Nare karakterinin neden dizide bulunmadığı en çok araştırılan konular arasında yerini aldı.

17 Ocak 2021 Pazar 17:38
Sefirin Kızı Nare neden yok, Neslihan Atagül diziden çıktı mı?
Takip Et:

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterinin neden dizide yer almadığı merak edilmeye başlandı. Neslihan Atagül’ün diziden ayrılıp ayrılmadığı araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygıroğlu’nun bulunduğu dizinin yeni bölümleri Star TV kanalında yayınlanmaya devam ediyor. Ancak bu hafta 36. bölümde Neslihan Atagül dizide bulunmadı. Bunu fark eden seyirciler ise Neslihan Atagül’ün neden yer almadığını soruşturmaya başladı.

Sefirin Kızı Nare neden yok?

Sefirin Kızı dizisinde Nare'yi canlandıran Neslihan Atagül, dizinin yeni bölümlerinde rol alamadı. Kısa süre önce kilo kaybı yaşayan Neslihan Atagül, geçirgen bağırsak sendromu ile mücadele veriyor. Sağlık sorunundan dolayı 10 günlük raporu bulunan Neslihan Atagül, tedavi altında olduğundan dolayı dizinin çekimlerine katılamadı. Elbette bu sürecin uzatılıp uzatılmayacağını bilmiyoruz ama Neslihan Atagül'ün sağlığı konusunu sorsanız bile tek bilgi güzel oyuncunun tedavisinin devam ettiği ve bir an önce sete döneceği.

Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı mı?

Belirttiğimiz gibi Neslihan Atagül elbette Sefirin Kızı dizisinden ayrılmayacak. Yani Atagül, Sefirin kızı dizisinde rol almaya devam edecek. Ancak sağlık sorunu çözülene kadar Neslihan Atagül çekimlere katılmayacak. Bu nedenle onu Sefirin Kızı’nda haftalarca göremeyebiliriz. Neslihan Atagül iyileştiğinde tekrar sete girecek ve Sefirin Kızı dizisinde Nare rolüne devam edecek.

Sefirin Kızı final mi yapacak? Bitecek mi?

Sefirin kızı son zamanlarda seyircilerden tepki almaktadır. Bu durum dizinin reytinglerini de etkiliyor. Bundan dolayı ise dizinin ömrünün daha uzun sürmeyeceği düşünülüyor. Dizinin hayranlarından gelen tepkiler, senaryonun saçmaladığı yönünde. Dizi bu şekilde devam ederse seyirci kaybetmeye devam edecek gibi duruyor.



Son Güncelleme: 17.01.2021 17:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sefirin KızıNareNeslihanAtagülDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Karayip Korsanları Siyah İnci'nin Laneti filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Karayip Korsanları Siyah İnci'nin Laneti filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Kim Milyoner Olmak İster neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak
Kim Milyoner Olmak İster neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak
Gazeteci Uğuroğlu'nu darp eden 4 kişi serbest kaldı!
Gazeteci Uğuroğlu'nu darp eden 4 kişi serbest kaldı!
2019 RTGD Ödül törenleri sahibini buldu! Ödüller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi!
2019 RTGD Ödül törenleri sahibini buldu! Ödüller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi!
Maraşlı dizisi hangi gün yayınlanıyor, konusu ne? Maraşlı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor?
Maraşlı dizisi hangi gün yayınlanıyor, konusu ne? Maraşlı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor?

Popüler Haberler

Sefirin Kızı Nare neden yok, Neslihan Atagül diziden çıktı mı?
Amine Gülşe kimdir? Mesut Özil'in eşi kaç yaşında ve nerelidir?
A101 21 Ocak aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
Bartın'da ne gemisi battı? Bandıra ne demek? Batan gemi hangi ülkenin gemisiydi?
Kanal 7 Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu
Mesut Özil saat kaçta, hangi havaalanına inecek? Mesut Özil Türkiye'ye geliş saati
2021 ÖTV indirimi var mı? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? Sıfır araçlar ne zaman gelecek?
Seksenler dizisi Mikser Melahat (Özlem Tokaslan) kimdir?
TOKİ Karaman'da kaç konut yapacak? Toki Karaman konut ihalesi ne zaman yapılacak?
Kayseri askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Genç çiftçi projesi hibe başvuru şartları ve başvuru sonuçları tarihi
Okan Kurt Survivor 2021'e katılacak mı? Acun Ilıcalı'nın Survivor teklifine cevap geldi
Youtube tam ekran olmuyor çözümü nedir?
Bankaların 70000 TL borç kapatma ve transfer kredisi kampanyaları
Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyasında toplanan yardım ne kadar oldu?
Kaymakamlık sosyal yardımlara başvurmak için gerekli olan belgeler ve şartlar nelerdir?
Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL Ocak 2021 kredi kampanya detayları
Kredi Notu Düşük Olanlara ve Sicili Bozuk Olanlara Kredi Veren Bankalar Ocak 17 2021
2021 Engelli Vatandaşlarımıza Verilen Düzenli Devlet Yardımları
Akbank 40.000 TL hemen onaylı anında acil kredi kampanyasına başvuru rekoru
Pepsi 2,5 Litre şişe kapaklarında boş yok! Pepsi bedava internet kampanyası başladı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.