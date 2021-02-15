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Sefirin Kızı ‘Nare’ diziye geri dönecek mi?

Sefirin Kızı başrol oyuncularından Neslihan Atagül dizinden ayrılması ile herkesi şoke etti. Geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanan 28 yaşında ki güzel oyuncu Nare karakterine veda etti.

15 Şubat 2021 Pazartesi 03:06
Sefirin Kızı ‘Nare’ diziye geri dönecek mi?
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STAR TV’nin Pazartesi akşamlarını şenlendiren başarılı dizi ‘Sefirin Kızı’ dizisinde beklenmedik ayrılık yaşandı. Güzelliği ile herkesin başını döndüren başarılı oyuncu Neslihan Atagül hastalığı yüzünden diziye veda edeceğini açıkladı. Son bölümde dizide olmaması ile dikkat çeken Nare karakterine can veren Atagül sosyal medya hesabından hastalığının izin vermediğini söyleyerek diziye veda ettiğini açıkladı.

Geri dönemeyeceğini söyleyen Atagül başka hikayelerde görüşmek üzere diyerek sevenlerine ve Nare karakterine veda etti.

Muğla’da çekimleri devam eden dizi Nare karakterinin ayrılması ile sarsıntı yaşayarak diziye başka ünlülerin alınacağı sorusu meral ediliyor.  Dizide senaryo gereği yurtdışına kaçarak ayrılan Nare böylelikle diziye veda etmiş durumda.



Son Güncelleme: 15.02.2021 03:06
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Anahtar Kelimeler:
Sefirin KızıNareNeslihan AtagülGeçirgen Bağırsak Sendromu
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