Sefirin Kızı ‘Nare’ diziye geri dönecek mi?

STAR TV’nin Pazartesi akşamlarını şenlendiren başarılı dizi ‘Sefirin Kızı’ dizisinde beklenmedik ayrılık yaşandı. Güzelliği ile herkesin başını döndüren başarılı oyuncu Neslihan Atagül hastalığı yüzünden diziye veda edeceğini açıkladı. Son bölümde dizide olmaması ile dikkat çeken Nare karakterine can veren Atagül sosyal medya hesabından hastalığının izin vermediğini söyleyerek diziye veda ettiğini açıkladı.

Geri dönemeyeceğini söyleyen Atagül başka hikayelerde görüşmek üzere diyerek sevenlerine ve Nare karakterine veda etti.

Muğla’da çekimleri devam eden dizi Nare karakterinin ayrılması ile sarsıntı yaşayarak diziye başka ünlülerin alınacağı sorusu meral ediliyor. Dizide senaryo gereği yurtdışına kaçarak ayrılan Nare böylelikle diziye veda etmiş durumda.



