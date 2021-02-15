Sefirin Kızı ‘Nare’ diziye geri dönecek mi?

STAR TV’nin Pazartesi akşamlarını şenlendiren başarılı dizi ‘Sefirin Kızı’ dizisinde beklenmedik ayrılık yaşandı. Güzelliği ile herkesin başını döndüren başarılı oyuncu Neslihan Atagül hastalığı yüzünden diziye veda edeceğini açıkladı. Son bölümde dizide olmaması ile dikkat çeken Nare karakterine can veren Atagül sosyal medya hesabından hastalığının izin vermediğini söyleyerek diziye veda ettiğini açıkladı.
Muğla’da çekimleri devam eden dizi Nare karakterinin ayrılması ile sarsıntı yaşayarak diziye başka ünlülerin alınacağı sorusu meral ediliyor. Dizide senaryo gereği yurtdışına kaçarak ayrılan Nare böylelikle diziye veda etmiş durumda.
Son Güncelleme: 15.02.2021 03:06