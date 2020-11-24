Sefirin Kızı Menekşe ölecek mi? Tülin Yazkan diziden ayrılacak mı?

Star TV ekranlarında izleyenleri ile buluşan ve reytinglerin vazgeçilmezlerinden olan Sefirin Kızı dizisiyle ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak dizide izlenen Menekşe karakterinin ölüp ölmeyeceği ile ilgili meraklı sorular sorulmaya başlandı.

Sefirin Kızı Menekşe ölecek mi?

Sefirin Kızı Menekşe’yi kim canlandırıyor?

29 bölümü ile Star TV’de ekranlara gelen Sefirin Kızı dizisinde eski sevdalısı Loki’nin bıçakladığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Menekşe’nin Sancar Efe ile Nare arasında bir duvar gibi durduğu ve aşklarını engellemeye çalışmasından dolayı diziden ayrılması gibi bir durum olmayacağı tahmin ediliyor. Ancak dizinin izleyenleri Menekşe’nin ölüp ölmeyeceğini de merakla bekliyorlar. Menekşe’nin ölüp ölmeyeceği dizinin yayınlanacak bir sonraki bölümünde belli olacaktır.

Dizide Menekşe karakterine Tülin Yazkan hayat veriyor. Tülin Yazkan 1991 senesinde doğmuştur. Beykent Üniversitei Oyunculuk Bölümü’nde eğitim alan başarılı oyuncu ilk defa Yılanların Öcü dizisinde deneyim elde etmiştir. Daha sonra Yaz’ın Öyküsü ve Bodrum Masalı dizilerinde yer alarak burada yeteneğini herkese göstermiştir. Kariyeri arasında en çok söz edilen diziler Kırlangıç Fırtınası ve Ufak Tefek Cinayetler yapımları olmuştur.