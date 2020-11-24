İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Huawei, alt markası Honor'u 15.2...
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar kapatıldı
Son Dakika
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar...
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta! Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar ?
Son Dakika
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta!...

Sefirin Kızı Menekşe ölecek mi? Tülin Yazkan diziden ayrılacak mı?

Star TV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Sefirin Kızı dizisinde yeni bölümler heyecanla izlenmeye devam ediyor. Son olarak dizide Sancar ile Nare arasında adeta bir duvar gibi bekleyen Menekşe'nin ölüp ölmeyeceği merakla beklenmeye başlandı...

24 Kasım 2020 Salı 00:22
Sefirin Kızı Menekşe ölecek mi? Tülin Yazkan diziden ayrılacak mı?
Takip Et:

Star TV ekranlarında izleyenleri ile buluşan ve reytinglerin vazgeçilmezlerinden olan Sefirin Kızı dizisiyle ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak dizide izlenen Menekşe karakterinin ölüp ölmeyeceği ile ilgili meraklı sorular sorulmaya başlandı.

Sefirin Kızı Menekşe ölecek mi?


29 bölümü ile Star TV’de ekranlara gelen Sefirin Kızı dizisinde eski sevdalısı Loki’nin bıçakladığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Menekşe’nin Sancar Efe ile Nare arasında bir duvar gibi durduğu ve aşklarını engellemeye çalışmasından dolayı diziden ayrılması gibi bir durum olmayacağı tahmin ediliyor. Ancak dizinin izleyenleri Menekşe’nin ölüp ölmeyeceğini de merakla bekliyorlar. Menekşe’nin ölüp ölmeyeceği dizinin yayınlanacak bir sonraki bölümünde belli olacaktır.

Sefirin Kızı Menekşe’yi kim canlandırıyor?

Dizide Menekşe karakterine Tülin Yazkan hayat veriyor. Tülin Yazkan 1991 senesinde doğmuştur. Beykent Üniversitei Oyunculuk Bölümü’nde eğitim alan başarılı oyuncu ilk defa Yılanların Öcü dizisinde deneyim elde etmiştir. Daha sonra Yaz’ın Öyküsü ve Bodrum Masalı dizilerinde yer alarak burada yeteneğini herkese göstermiştir. Kariyeri arasında en çok söz edilen diziler Kırlangıç Fırtınası ve Ufak Tefek Cinayetler yapımları olmuştur.




Son Güncelleme: 24.11.2020 00:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star TvSefirin KızıMenekşeTülin Yazkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
İbo Show konuklarından Olgun Şimşek kimdir?
İbo Show konuklarından Olgun Şimşek kimdir?
MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? MasterChef Ayyüce hakkında bilgiler
MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? MasterChef Ayyüce hakkında bilgiler
Masterchef Uğur, programdan çıkarılması sonrasında yarışmacı arkadaşlarından da tepki gördü!
Masterchef Uğur, programdan çıkarılması sonrasında yarışmacı arkadaşlarından da tepki gördü!

Popüler Haberler

Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 24 Kasım 2020 Salı Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
Arka Sokaklar yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Arka Sokaklar yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
IBAN ile isim sorgulama ve hesap numarası öğrenme işlemleri
Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu! E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları
Bugün maç var mı, hangi maçlar var? TV 24 Kasım 2020 Salı canlı maç yayın saatleri
Cibuti vizesi alınırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
İbo Show 3. bölüm konukları kimler? Star TV İbo Show yeni bölüm fragmanı ve 28 Kasım Cumartesi konukları
Sefirin Kızı Loki neden yok, neden ayrıldı? Furkan Aksoy diziye veda mı etti?
Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Mehmet Boynukalın biyografisi
Akbank emekli promosyon şartları nedir? 2020 Akbank promosyon şartları
Kim Milyoner Olmak İster başvuru durumu sorgulama! Kim milyoner olmak ister başvurum ne durumda?
Vakıfbank yüzde 0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz 10 bin lira ihtiyaç kredisi
TOKİ emekli kontenjanının yüzde 50’ye çıkarılması ve her ay kira yardımı gündemde
Netflix Don’t Look Up filmi oyuncu kadrosu ve konusu
Günlük burç yorumları 13 Eylül 2019 Cuma - Burcunuza Göre Gündelik Hayatınızda Ne Gibi Değişiklikler Olacak!
İbo Show 2. bölüm konukları kimler? İbo Show yeni bölüm fragmanı ve 21 Kasım Cumartesi konukları
28-29 Kasım 2020 gelecek hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Bim'de indirimde ne var 24 Kasım 2020 Salı bim indirimleri bu hafta
Altın ne kadar oldu? 24 Kasım 2020 Salı Güncel altın fiyatları 24 Kasım 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Güncel gümüş fiyatları 24 Kasım 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 24 Kasım 2020 Salı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.