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Sefirin Kızı Menekşe diziden neden ayrıldı, çıktı?

STAR TV’de pazartesi günleri seyircisi ile buluşan sevilen dizi “Sefirin Kızı” şok ayrılık! Sefirin kızı Menekşe karakterini canlandıran Tülin Ece Yazkan neden diziden ayrıldı?

29 Aralık 2020 Salı 14:51
Sefirin Kızı Menekşe diziden neden ayrıldı, çıktı?
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STAR TV’de yayınlanan 16 Aralık 2019 yılında hayatımıza giren “Sefirin Kızı” başrollerinde Neslihan Atagül, Uraz Kaygılarlığlu ve Engin Akyürek’in oynadığı dizide şok ayrılık yaşandı. Dizide Engin Akyürek (Sancar) eşini canlandıran karakter Tülin Ece Yazkan (Menekşe) diziye veda etti.

 Menekşe diziye neden veda etti?

Senaryo gereği ile hamilelik rolünü oynayan Menekşe evlilik hayatı kötü giden kadını oynamaktadır. Düşük yapınca Sancar’dan korkmuştur.  Hamilelik süsü vererek hayatına devam eden menekşe başkasının çocuğunu sahiplenerek kendi çocuğu gibi gösterecekti. Fakat Sancar gerçekleri öğrenerek menekşe ve ailesini memleketinden gönderir. Senaryo gereği çıkması gereken Tülin Ece Yazkan diziye bu sayede veda etti.

Menekşe karakterini canlandıran Tülin Ece Yazkan kimdir?

1991 doğumlu oyuncu Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezundur. “Yılanların Öcü” ile dizilere başlayan Yazkan daha sonra “Ufak Tefek Cinayetler” dizisinde oynamıştır.



Son Güncelleme: 29.12.2020 14:51
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Anahtar Kelimeler:
Sefirin KızıStar Tv
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