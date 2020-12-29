Sefirin Kızı Menekşe diziden neden ayrıldı, çıktı?

STAR TV’de yayınlanan 16 Aralık 2019 yılında hayatımıza giren “Sefirin Kızı” başrollerinde Neslihan Atagül, Uraz Kaygılarlığlu ve Engin Akyürek’in oynadığı dizide şok ayrılık yaşandı. Dizide Engin Akyürek (Sancar) eşini canlandıran karakter Tülin Ece Yazkan (Menekşe) diziye veda etti.
Menekşe diziye neden veda etti?
Menekşe karakterini canlandıran Tülin Ece Yazkan kimdir?
1991 doğumlu oyuncu Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezundur. “Yılanların Öcü” ile dizilere başlayan Yazkan daha sonra “Ufak Tefek Cinayetler” dizisinde oynamıştır.
Son Güncelleme: 29.12.2020 14:51