Sefirin Kızı Melek ölecek mi? Sancar ve Nare'nin kızı Melek vuruldu

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına geçti. Dün akşam yayınlanan 23. bölümde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Nare ve Sancar’ın kızı vuruldu.
Sefirin Kızı Melek ölecek mi?
Beren Gençalp diziden ayrılmayacak ancak dizide Melek’in hastanede kalması Nare ve Sancar’ı birbirine daha da yakınlaştıracak. Dizinin son bölümlerinde ikilin arasındaki soğukluk giderek azalıyordu bu nedenle yaşanan bu zor durum ikiliyi daha da yakınlaştıracak.
Son Güncelleme: 14.10.2020 14:38