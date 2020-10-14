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Sefirin Kızı Melek ölecek mi? Sancar ve Nare'nin kızı Melek vuruldu

03 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği Sefirin Kızı dizisi dün akşam 23. bölümüyle izleyici karşısına geçti. Dizinin yeni bölümünde Nare ve Sancar’ın kızı Melek vuruldu. Sürpriz olayın ardından Sefirin Kızı Melek ölecek mi, Beren Gençalp diziden ayrılacak mı soruları gündeme geldi.

14 Ekim 2020 Çarşamba 14:38
Sefirin Kızı Melek ölecek mi? Sancar ve Nare'nin kızı Melek vuruldu
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Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına geçti. Dün akşam yayınlanan 23. bölümde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Nare ve Sancar’ın kızı vuruldu.

Sefirin Kızı Melek ölecek mi?


Sefirin Kızı dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde Nare’nin kızı Melek vuruldu. Kavruk’un düğününde vurulan Melek’in ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu. Dizide Melek karakterine çocuk oyuncu Beren Gençalp hayat veriyor. Çocuk oyuncu Beren Gençalp yeni bölüm çekimlerinde bu hafta sette görüldü. Bu nedenle oyuncunun ölmeyeceği ve dizide yer alacağı beli oldu. Ancak Melek’in vurulduktan sonra uzun süre yoğun bakımda kalması bekleniyor.

Beren Gençalp diziden ayrılmayacak ancak dizide Melek’in hastanede kalması Nare ve Sancar’ı birbirine daha da yakınlaştıracak. Dizinin son bölümlerinde ikilin arasındaki soğukluk giderek azalıyordu bu nedenle yaşanan bu zor durum ikiliyi daha da yakınlaştıracak.



Son Güncelleme: 14.10.2020 14:38
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Anahtar Kelimeler:
Sefirin KızıDiziMelek
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