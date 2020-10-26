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Sefirin Kızı Melek öldü mü, Melek karakterini canlandıran Beren Gençalp diziden ayrılıyor mu?

Gündemde halen yer almaya devam eden Sefirin Kızı Melek öldü mü, Melek karakterini canlandıran Beren Gençalp diziden ayrılıyor mu? haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 26 Ekim 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

26 Ekim 2020 Pazartesi 19:38
Sefirin Kızı Melek öldü mü, Melek karakterini canlandıran Beren Gençalp diziden ayrılıyor mu?
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Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına geçti. Dün akşam yayınlanan 23. bölümde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Nare ve Sancar’ın kızı vuruldu.

Sefirin Kızı Melek ölecek mi?


Sefirin Kızı dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde Nare’nin kızı Melek vuruldu. Kavruk’un düğününde vurulan Melek’in ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu. Dizide Melek karakterine çocuk oyuncu Beren Gençalp hayat veriyor. Çocuk oyuncu Beren Gençalp yeni bölüm çekimlerinde bu hafta sette görüldü. Bu nedenle oyuncunun ölmeyeceği ve dizide yer alacağı beli oldu. Ancak Melek’in vurulduktan sonra uzun süre yoğun bakımda kalması bekleniyor.

Beren Gençalp diziden ayrılmayacak ancak dizide Melek’in hastanede kalması Nare ve Sancar’ı birbirine daha da yakınlaştıracak. Dizinin son bölümlerinde ikilin arasındaki soğukluk giderek azalıyordu bu nedenle yaşanan bu zor durum ikiliyi daha da yakınlaştıracak.



Son Güncelleme: 26.10.2020 19:38
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Anahtar Kelimeler:
MelekDiziSefirin Kızı
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