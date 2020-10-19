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Sefirin Kızı Melek diziye geri gelecek mi?

Ekim 19 2020 günü haberlerimiz arasında yer alan Sefirin Kızı Melek diziye geri gelecek mi? ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Sefirin Kızı Melek diziye geri gelecek mi? konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 19 Ekim 2020 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

19 Ekim 2020 Pazartesi 19:38
Sefirin Kızı Melek diziye geri gelecek mi?
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Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına geçti. Dün akşam yayınlanan 23. bölümde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Nare ve Sancar’ın kızı vuruldu.

Sefirin Kızı Melek ölecek mi?


Sefirin Kızı dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde Nare’nin kızı Melek vuruldu. Kavruk’un düğününde vurulan Melek’in ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu. Dizide Melek karakterine çocuk oyuncu Beren Gençalp hayat veriyor. Çocuk oyuncu Beren Gençalp yeni bölüm çekimlerinde bu hafta sette görüldü. Bu nedenle oyuncunun ölmeyeceği ve dizide yer alacağı beli oldu. Ancak Melek’in vurulduktan sonra uzun süre yoğun bakımda kalması bekleniyor.

Beren Gençalp diziden ayrılmayacak ancak dizide Melek’in hastanede kalması Nare ve Sancar’ı birbirine daha da yakınlaştıracak. Dizinin son bölümlerinde ikilin arasındaki soğukluk giderek azalıyordu bu nedenle yaşanan bu zor durum ikiliyi daha da yakınlaştıracak.



Son Güncelleme: 19.10.2020 19:38
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Anahtar Kelimeler:
MelekDiziSefirin Kızı
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