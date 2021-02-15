Sefirin Kızı Mavi kimdir? Tuba Büyüküstün kimdir?

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni Sefirin Kızı dizisinde geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir ayrılık yaşanmıştı. Dizinin başrollerinden bir olan ve dizide Nare karakterini canlandıran Neslihan Atagül sağlık sorunları nedeniyle diziye veda etmişti. Bu gelişmenin ardından diziye Mavi karakteri ile güzel oyuncu Tuba Büyüküstün dahil oldu.

Sefirin Kızı Mavi kimdir?

Sefirin Kızı dizisine 37.bölüm de dahil olan Mavi, otuzlu yaşlarda güzel bir kadındır. Mavi ve Sancar’ın problemleri ortaktır. Bu problem Kahraman’dır. Kahraman, Mavi’yi güç bir durumda bırakarak çaresiz kalmasını sağlamıştır. Mavi ile karşılaşan Sancar, önceleri Mavi’den şüphelenir ve ondan hoşlanmaz. Sancar, ilerleyen dönemde Mavi’ye yardım edecek ve böylece yakınlaşacaklardır.

Tuba Büyüküstün kimdir?

5 Temmuz 1982 tarihinde doğan Tuba Büyüküstün, üniversiteyi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünde tamamlamıştır. Öğrenci olduğu senelerde reklam filmlerinde oynayan güzel oyuncu, 2003 senesinde Sultan Makamı dizi ile profesyonel oyuncu olmuştur. Burada performansıyla beğeni toplayan Büyüküstün, Çemberimde Gül Oya dizisine katılmıştır. Birçok dizi ve filmde rol alan Tuba Büyüküstün, Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu ödülünüde almıştır. Uzun süre ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Sefirin Kızı dizisi ile tekrardan ekranlara döndü.