Sefirin Kızı Mavi kimdir, nereden geldi? Sencer ile Mavi bağlantısı ne, hikayesi ne?

Sefirin Kızı dizisinde Tuba Büyüküstün dönemi başlıyor. Neslihan Atahül’ün diziden ayrılmasının ardından Sefirin Kızı dizisinin hikayesi değişti ve dizinin hikayesi Sencer ile Mavi’nin üzerinde toplandı.

Sefirin Kızı Mavi Kimdir?

Sefirin Kızı dizisinde Mavi, 30'lu yaşlarında çok güzel ve kariyeri parlak bir kız; ancak Mavi'nin yolu Sancar ile kesişecektir. İkisi de farkında olmasa da, Sancar ve Mavi'nin ortak bir sorunu var; Bu sorunun adı belli ki Kahraman. Kahraman akıllı bir adamdır ve tüm kusurları nasıl bulacağını ve düzelteceğini bilir. Kahraman, Mavi'nin de başını belaya sokarak onu yalnız ve parasız bıraktı.

Sancar ilk başta kulübede gördüğü kadından hoşlanmasa da onu düşünmeden edemiyor ve yardım etmediği için kendisine sitem eder. Sancar ve Mavi'nin yolları marinada tekrar bir araya gelir.

Sefirin Kızı Mavi’nin Hikayesi Ne?

Mavi güzel ve çekici bir kızdır, ama bir kez kahramanların elindedir. Kahraman elinden gelenin en iyisini yapmadan Mavi’nin peşini bırakmaz. Sencer Mavi'ye yardım etmeye karar vermesine rağmen Sencer Mavi'ye aşık olduğunu bilmez.

Mavi, Sencer'in yaralarını iyileştirebilir ve ona yoldaş olabilir ama Mavi’nin dertleri bitmez, acısı asla dinmez; bu nedenle Mavi'nin karanlık geçmişi nedeniyle Mavi ve Sencer mutlu olmayacaktır.

Sencer ve Mavi Aşkı Başlıyor

Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı için her bölümü bölüm başı rekor fiyatla oynayacak ve eski ortağı Engin Akyürek ile iş partner olacak. Seyirci, Mavi ile Sencer arasındaki imkansız aşkı da takdir edecek. Ama bakalım Sefirin Kızı olmadan devam edebilecek mi, Sefirin Kızı devam edecek mi? Sosyal medyada Neslihan Atagül'ün diziye devam edeceğine dair söylentiler olsa da Neslihan Atagül'ün Sefirin Kızı dizisine devam etmeyeceği kesin.

Sefirin Kızı dizisinde Mavi, Sencer'in sorununu çözmeyecek ve beladan kurtulamayacak, Sencer ile yeni bir aşka girişmeyecek; Sencer de kızı Melek de Mavi'yi kabul etmek zorunda olacak. Melek annesini asla unutmayacaktır.