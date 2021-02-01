İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...

Sefirin Kızı Mavi kimdir, nereden geldi? Sencer ile Mavi bağlantısı ne, hikayesi ne?

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde yeni bir dönem başlıyor. Neslihan Atagül'ün rahatsızlık geçirip diziden ayrılma kararı almasından sonra dizide yeni bir dönem başladı. Sefirin Kızı dizisine Tuba Büyüküstün, dahil edildi.

01 Şubat 2021 Pazartesi 04:14
Sefirin Kızı Mavi kimdir, nereden geldi? Sencer ile Mavi bağlantısı ne, hikayesi ne?
Takip Et:

Sefirin Kızı dizisinde Tuba Büyüküstün dönemi başlıyor. Neslihan Atahül’ün diziden ayrılmasının ardından Sefirin Kızı dizisinin hikayesi değişti ve dizinin hikayesi Sencer ile Mavi’nin üzerinde toplandı.

Sefirin Kızı Mavi Kimdir?

Sefirin Kızı dizisinde Mavi, 30'lu yaşlarında çok güzel ve kariyeri parlak bir kız; ancak Mavi'nin yolu Sancar ile kesişecektir. İkisi de farkında olmasa da, Sancar ve Mavi'nin ortak bir sorunu var; Bu sorunun adı belli ki Kahraman. Kahraman akıllı bir adamdır ve tüm kusurları nasıl bulacağını ve düzelteceğini bilir. Kahraman, Mavi'nin de başını belaya sokarak onu yalnız ve parasız bıraktı.

Sancar ilk başta kulübede gördüğü kadından hoşlanmasa da onu düşünmeden edemiyor ve yardım etmediği için kendisine sitem eder. Sancar ve Mavi'nin yolları marinada tekrar bir araya gelir.

Sefirin Kızı Mavi’nin Hikayesi Ne?

Mavi güzel ve çekici bir kızdır, ama bir kez kahramanların elindedir. Kahraman elinden gelenin en iyisini yapmadan Mavi’nin peşini bırakmaz. Sencer Mavi'ye yardım etmeye karar vermesine rağmen Sencer Mavi'ye aşık olduğunu bilmez.

Mavi, Sencer'in yaralarını iyileştirebilir ve ona yoldaş olabilir ama Mavi’nin dertleri bitmez, acısı asla dinmez; bu nedenle Mavi'nin karanlık geçmişi nedeniyle Mavi ve Sencer mutlu olmayacaktır.

Sencer ve Mavi Aşkı Başlıyor

Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı için her bölümü bölüm başı rekor fiyatla oynayacak ve eski ortağı Engin Akyürek ile iş partner olacak. Seyirci, Mavi ile Sencer arasındaki imkansız aşkı da takdir edecek. Ama bakalım Sefirin Kızı olmadan devam edebilecek mi, Sefirin Kızı devam edecek mi? Sosyal medyada Neslihan Atagül'ün diziye devam edeceğine dair söylentiler olsa da Neslihan Atagül'ün Sefirin Kızı dizisine devam etmeyeceği kesin.

Sefirin Kızı dizisinde Mavi, Sencer'in sorununu çözmeyecek ve beladan kurtulamayacak, Sencer ile yeni bir aşka girişmeyecek; Sencer de kızı Melek de Mavi'yi kabul etmek zorunda olacak. Melek annesini asla unutmayacaktır.



Son Güncelleme: 01.02.2021 04:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sefirin KızıDiziKahramanSencerMavi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu!
Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu!
Yasak Elma 97. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı
Yasak Elma 97. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı
Sonic the Hedgehog’un dizisi çıkıyor
Sonic the Hedgehog’un dizisi çıkıyor
Çukur'un Cennet'i Aylin Engör kimdir?
Çukur'un Cennet'i Aylin Engör kimdir?
ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai final kararı aldı!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai final kararı aldı!
Survivor Gonca Kakar kimdir, kaç yaşında, boyu ve kilosu merak ediliyor
Survivor Gonca Kakar kimdir, kaç yaşında, boyu ve kilosu merak ediliyor

Popüler Haberler

Kırmızı Oda'ya bu hafta konuk oyuncu olarak kim katılacak?
EDHO Uğur kimdir? Gerçek adı nedir? Eşkıya yeni oyuncusu Serhat Parıl kimdir?
Bitcoin ve kripto para üreticiliği ve madenciliği nasıl yapılır?
2021 Hamsi avı yasağı ne zaman bitiyor?
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
İBB Halk Süt yardımı nasıl alınır? Halk Süt Yardımı başvuru şartları 2021
Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak? FB - GS derbi maçı tarihi
PTTAVM alışveriş nasıl yapılır? PTTAVM giriş ve ucuz gıda ürünleri alışverişi
Stüdyo daire nasıl olur, özellikleri nelerdir?
Rüyada köpek sevmek görmek ne demektir? Rüyada köpek sevmek görmek anlamı, tabiri nedir?
Rüyada abdesthane görmek ne demektir? Rüyada abdesthane görmenin anlamı ve tabiri
Bir Şansım Olsa programı formatı nedir? Show Tv Bir Şansım Olsa sunucusu kimdir?
Banka faizleri düşüşü sonrası sicil affı çıkar mı?
Kredi borcu olanları sevindirecek yapılandırma haberi sonunda geldi!
2019 TOKİ Kurasız Alt Gelir Grubu İçin Ucuz Konut Projeleri 306 Lira Taksitle Ev Sahibi Olma İmkanı
En uygun faizle 60 ay vadeli 18.000 TL kredi veren bankalar ve başvuru şartları
Heyet Raporu ücreti ne kadardır, kaç günde çıkar?
7307 nitelik kodu nedir? Personel alımı 7307 nitelik kodu özel şart anlamı
Şarjı en uzun süre dayanan telefonlar listesi
Aktifbank 5000 TL kredi başvurusu
Zorunlu deprem sigortası nedir? Zorunlu deprem sigortası nereden ve nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.