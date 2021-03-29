Sefirin Kızı Kavruk öldü mü, ölüyor mu? Edip Tepeli Sefirin Kızı'ndan ayrıldı mı?

ATV ekranlarının sevilerek takip edilen dizisi Sefirin Kızı son bölüm ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Hem Güven hem de Sedat ile büyük bir mücadele içerisinde olan Sancar büyük bir yara alıyor. Sancar’ın en yakını olan dostu Kavruk vuruluyor ve ağır yaralanarak hastaneye kaldırıyor. Gelişmeler sonrasında dizi hayranları Kavruk öldü mü sorusunu araştırmaya başladı.

Sefirin Kızı Kavruk öldü mü?

Geçtiğimiz dönemlerde dizide yaşanan ayrılıklar nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Sefirin Kızı dizisi Kavruk’un vurulması ile seyirciyi çok etkiledi. Dizi hayranlarının en sevdiği karakterlerden birisi olan Kavruk’un ağır yaralanması eleştirilere neden oldu.

Dizi yapımcıları tarafından yapılan açıklamalarda Kavruk ölmeyecek denilirken seyirciler derin bir nefes aldı.

Edip Tepeli Sefirin Kızı’ndan ayrılacak mı?

Dizide Edip Tepeli tarafından canlandırılan Kavruk karakteri ağır yaralanmasına rağmen ölmeyecek açıklaması yapılırken Tepeli’nin de bir süre daha dizide rol alacağı kesinleşmiş oldu.

Sefirin Kızı Kavruk büyük kaza geçirdi

15 Haziran’dan beri yayınlanan bölümlerin 16. Ve son bölümünde Kavruk büyük bir kaza geçirdi. Yaşanan kazada Kavruk ağır yaralanırken Akın’da planları sonucunda Melek’i kaçırdı. Melek’i kaçırmak üzereyken Kavruk’a yakalanan Akın kaçmaya çalışsa da Kavruk peşini bırakmadı. Kovalamaca sonucunda virajı alamayan Kavruk uçurumdan uçarak ağır yaralandı.

Sefirin Kızı Kavruk öldü mü?

Ölmese bile ağır yaralanan Kavruk Melek’in yardım getirmesi durumunda kurtulabilir. Ancak önemli olan Melek’in Kavruk için neler yapacağı. İlerleyen bölümlerde Melek yanına gelen bir köpekten yardım alarak yerleşim yeri bulacak ve köylülerden yardım isteyecek.