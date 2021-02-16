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Sefirin Kızı Kahraman öldü mü? Bülent Şakrak kimdir, Sefirin Kızı dizisinden ayrılıyor mu?

Star TV’de yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Sefirin Kızı dizisi, tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise değişiklikler sürüyor. Dizide Kahraman karakterini canlandıran Bülent Şakrak’ın diziden ayrılacağı iddia edildi. Dizinin takipçiler ise Kahraman’ın ölüp ölmeyeceğini merak ediyor. Merak edilen bir diğer soru ise Kahraman karakterini canlandıran Bülent Şakrak’ın kim olduğu. İşte detaylar...

16 Şubat 2021 Salı 00:56
Sefirin Kızı Kahraman öldü mü? Bülent Şakrak kimdir, Sefirin Kızı dizisinden ayrılıyor mu?
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Star TV’de izleyici ile buluşan Sefirin Kızı dizisi, büyük heyecanla devam ediyor. Dizide devam eden bir diğer durum ise, oyuncu kadrosundaki değişiklikler. Dizinin başrol oyuncusu Neslihan Atagül, hastalığı sebebiyle diziden ayrılmıştı. Neslihan Atagül yerine ise Tuba Büyüküstün diziye dahil olmuştu. Neslihan Atagül’ün ardından diziden bir isim daha ayrılıyor. Dizide Kahraman karakterini oynayan Bülent Şakrak, diziden ayrılıyor.

Bülent Şakrak, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı

Dizide Kahraman karakterine hayat veren Bülent Şakrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla diziden ayrıldığı duyurdu. Bu ayrılığın ardından dizinin takipçileri ve Bülent Şakrak’ın hayranları büyük bir üzüntü yaşadı.

Bülent Şakrak’ın hayatı

26 Ağustos 1977 tarihinde hayata gözlerini açan Bülent Şakrak, İstanbul’da doğmuştur. 19 yaşında gençlik ve çocuk oyunlarında rol alarak tiyatroya giren Bülent Şakrak, 2 yıl sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü kazanan Şakrak, tiyatrolarda görev almaya devam etti. Ardından dizilerde de oynamaya başlayan Şakrak, ilk olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Nazır karakterine hayat verdi. Ayrılsak da Beraberiz, Hangimiz Sevmedik, Dudullu Postası gibi dizilerde de yer alan oyuncu, son olarak Sefirin Kızı dizisine dahil olmuştu. 

Yer aldığı bazı filmler

Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine

Kutsal Damacana 2: İtmen

Eyyvah Eyvah

72. Koğuş

İksir: Dedemin Sırrı

Yapışık Kardeşler

Son Mektup

Acı Kiraz



Son Güncelleme: 16.02.2021 00:56
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Anahtar Kelimeler:
Star TvSefirin KızıSefirin Kızı KahramanBülent şakrak
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