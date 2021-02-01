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Sefirin Kızı Gediz Öldü mü? Sefirin Kızı Uraz Kaygılaroğlu ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Geçtiğimiz hafta Sefirin Kızı dizisinde büyük bir ayrılık yaşanmıştı. Neslihan Atagül’ün sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılması sevenlerini çok üzmüştü. Dizinin geçen haftaki bölümünde bu sefer Gediz rolünü canlandıran Uraz Kaygılaroğlu' nun da diziden ayrılması çok konuşulmakta. Peki, Gediz’e ne oldu? Diziden ayrılacak mı?

01 Şubat 2021 Pazartesi 19:40
Sefirin Kızı Gediz Öldü mü? Sefirin Kızı Uraz Kaygılaroğlu ayrıldı mı, neden ayrıldı?
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Uraz Kaygılaroğlu’nun yaptığı açıklamalara göre birkaç bölüm sonra dizide yer almayacağı belirtildi. Dizinin sevenleri yeni bir hüzün kapladı. Neslihan Atagül'ün diziden ayrılması ile dizinin senaryosunu baştan aşağı değiştirip başka bir hikâye yönelmesine sebep oldu. Bunun üzerine Uras Kaygılaroğlu’ da yaklaşık 2 ay sonra Sefirin Kızı dizisinden ayrılacak. Tahmini olarak bu ayrılma bir iki bölüm için de gerçekleştirecek.

Uraz Kaygılaroğlu kimdir?

33 yaşında olan Uraz Kaygılaroğlu Balıkesirli. İstanbul Özel Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Ekranlara ilk olarak 2011 yılı yapımı Pis Yedili dizisinde canlandırdığı Can karakterine hayat vererek fiyakalı bir giriş yapmıştır. Ardından FOX'ta yayınlanan Harem dizisinin feminen ağa rolünü üstlenmiştir. Daha sonra TRT de yayınlanan Eski Hikaye dizisinde Ömer karakterine hayat vermiştir. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının spikerliğini üstlenmiştir ve ardından Takip attı bilgi yarışmasını moderatörlüğünü yapmıştır. 

Tanınmışlığı Türkiye dışında dış dünyaya aktarılması Baba Candır dizisi ile Azerbaycan' a da aktarılmıştır. Baba Candır da Haluk Güney rolünü canlandırmıştı.2014 yılında gerçekleştirdiği Melis İşiten ile evliliğini 2019'un yaz aylarında bitirmiştir. Bu evlilikten Ada isimli bir kız çocuğu vardır.

 



Son Güncelleme: 01.02.2021 19:40
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