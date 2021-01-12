Sefirin Kızı Gediz diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Uraz Kaygılaroğlu diziyi neden bıraktı?

Sefirin Kızı dizisinden sevilen bir isim yollarını ayırma kararı aldı. Dizide Gediz karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu’nun diziden ayrılacağı gündeme geldi. Dizide Nare’yi seven ve bu sebeple Sacar’ı karşısına alan Gediz karakterine Uraz Kaygılaroğlu hayat veriyordu.
Uraz Kaygılaroğlu diziden neden ayrıldı?
Gediz’i canlandıran Uraz Kaygılaroğlu’nun diziden ayrılırsa geri dönme ihtimalinin olup olmadığı ise merak konusu. Konuyla ilişkin dizi ekibinin ya da Uraz Kaygılaroğlu’nun açıklama yapması bekleniyor.
Son Güncelleme: 12.01.2021 23:43