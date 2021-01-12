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Sefirin Kızı Gediz diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Uraz Kaygılaroğlu diziyi neden bıraktı?

Sefirin Kızı dizisinde Gediz karakterinin diziden ayrılacağı iddiası gündeme gelmişti. Dizide Gediz karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu'nun diziden ayrılacağı doğrulandı.

12 Ocak 2021 Salı 23:43
Sefirin Kızı Gediz diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Uraz Kaygılaroğlu diziyi neden bıraktı?
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Sefirin Kızı dizisinden sevilen bir isim yollarını ayırma kararı aldı. Dizide Gediz karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu’nun diziden ayrılacağı gündeme geldi. Dizide Nare’yi seven ve bu sebeple Sacar’ı karşısına alan Gediz karakterine Uraz Kaygılaroğlu hayat veriyordu.

Uraz Kaygılaroğlu diziden neden ayrıldı?

Sefirin Kızı’nın Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu’nun kendi isteği ile diziden ayrıldığı konuşuluyor. Kaygılaroğlu’nun diziden ayrılma sebebi henüz bilinmemekle birlikte dizinin yapımcıları ile konuşup anlaşarak bu karara varıldığı bilinmektedir. Gediz karakterinin önümüzdeki bölümlerde yer alacağı ve birkaç bölüm sonra ayrılacağı biliniyor. Gediz karakterinin diziden nasıl ayrılacağı ise henüz bilinmiyor.

Gediz’i canlandıran Uraz Kaygılaroğlu’nun diziden ayrılırsa geri dönme ihtimalinin olup olmadığı ise merak konusu. Konuyla ilişkin dizi ekibinin ya da Uraz Kaygılaroğlu’nun açıklama yapması bekleniyor.

 



Son Güncelleme: 12.01.2021 23:43
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Anahtar Kelimeler:
SefirinkızıGediz
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