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Sefirin Kızı Gediz diziden ayrılacak mı? Uraz Kaygılaroğlu diziden ne zaman ayrılacak?

Sefirin Kızı dizisinden şok ayrılık iddiası sosyal medyada merak konusu haline geldi. Dizin başrollerinde yer alan, Gediz karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu yayınlanan haberlere göre diziden ayrılacak mı soruları sorulmaya başlandı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 18:57
Sefirin Kızı Gediz diziden ayrılacak mı? Uraz Kaygılaroğlu diziden ne zaman ayrılacak?
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Star TV ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan Sefirin Kızı dizisinden ayrılık haberi geliyor. Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolününde bulunduğu Sefirin Kızı dizisinden Gediz karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu ayrılacak mı soruları merak konusu haline geldi. 

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kaygılaroğlu diziden ayrılma kararı aldı. Yapımcı ile görüşen ve ayrılmak için konuşan Kaygılaroğlu’nun bu isteği karşılıklı anlaşma ile kabul görmüş. Ancak Uraz Kaygılaroğlu’nun diziden ne zaman ayrılacağına dair net bir açıklama yapılmamıştır. Yakın bir zamanda bir ayrılık olmayacağı iddialar arasında bulunmaktadır. 



Son Güncelleme: 11.01.2021 18:57
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Anahtar Kelimeler:
Sefirin KızıStar TvUraz Kaygılaroğlu
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