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Sefirin Kızı final mi oluyor? Nare neden yok?

Star TV’nin sevilen dizileri arasında yer alan ve ilgiyle takip edilen dizide başrol oyuncusu olan Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat vermektedir. Nare yayınlanan yeni bölümde yoktu. Dizi severler ise Nare karakterinin neden dizide olmadığını sorgulayıp, Nare diziden ayrıldı mı? Sefirin Kızı final mi yapıyor? Neslihan Atagül neden yok? Sorularını beraberinde getirdi. İşte detaylar haberimizde…

14 Şubat 2021 Pazar 21:34
Sefirin Kızı final mi oluyor? Nare neden yok?
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Star TV’nin sevilen ve ilgiyle takip edilen dizisi Sefirin Kızı dizinin yeni bölümlerinde yer almadı. Sefirin Kızını sıkı takip edenler de fark edeceklerdir ki Nare, Neslihan Atagül son zamanlarda kilo kaybetmektedir. Neslihan Atagül’ün geçirgen bağırsak sendromu geçirdiği öğrenildi. Bu da hızlı kilo kaybetmesine sebep olmaktadır. Dizinin yeni bölüm çekimlerine de sağlık sorunu sebebi ile katılım sağlayamadı. Sağlık durumu normal yaşantısını etkilemektedir. Bir süre çekimlerde olmayacağı düşünülen Neslihan Atagül en kısa sürede dönüş yapacaktır. 

Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı mı?

Yeni bölüm çekimlerinde yer almayan Neslihan Atagül, diziden elbette ayrılmayacak. Başrol oyuncusu olan Nare diziden ayrılmıyor. Sağlık sorunları sebebi ile bir süre ara vermiş durumda. Senaryoda yapılan değişikliklerle Nare karakterinin dizide olmayışı anlatılacaktır. Neslihan Atagül’ün sağlık sorunları düzeldiğinde dizide kaldığı yerden devam edecektir.

Sefirin Kızı final mi yapıyor?

Star TV’nin sevilen dizilerinden dizlerinden olan ve her pazartesi akşamı ekranlarda yerini alan Sefirin Kızı final yapmıyor şimdilik. Severek izlenilen ve reytingleri iyi şekilde ilerleyen dizi yayınlanmaya devam edecektir. Sefirin Kızı dizisinin final yapması beklenmiyor aynı zamanda Neslihan Atagül de diziden ayrılmıyor. 

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 21:34
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Anahtar Kelimeler:
Sefirin KızıStar TvPazartesiSancarNareNeslihan Atagül
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