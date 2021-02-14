Sefirin Kızı final mi oluyor? Nare neden yok?

Star TV’nin sevilen ve ilgiyle takip edilen dizisi Sefirin Kızı dizinin yeni bölümlerinde yer almadı. Sefirin Kızını sıkı takip edenler de fark edeceklerdir ki Nare, Neslihan Atagül son zamanlarda kilo kaybetmektedir. Neslihan Atagül’ün geçirgen bağırsak sendromu geçirdiği öğrenildi. Bu da hızlı kilo kaybetmesine sebep olmaktadır. Dizinin yeni bölüm çekimlerine de sağlık sorunu sebebi ile katılım sağlayamadı. Sağlık durumu normal yaşantısını etkilemektedir. Bir süre çekimlerde olmayacağı düşünülen Neslihan Atagül en kısa sürede dönüş yapacaktır.

Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı mı?

Sefirin Kızı final mi yapıyor?

Yeni bölüm çekimlerinde yer almayan Neslihan Atagül, diziden elbette ayrılmayacak. Başrol oyuncusu olan Nare diziden ayrılmıyor. Sağlık sorunları sebebi ile bir süre ara vermiş durumda. Senaryoda yapılan değişikliklerle Nare karakterinin dizide olmayışı anlatılacaktır. Neslihan Atagül’ün sağlık sorunları düzeldiğinde dizide kaldığı yerden devam edecektir.

Star TV’nin sevilen dizilerinden dizlerinden olan ve her pazartesi akşamı ekranlarda yerini alan Sefirin Kızı final yapmıyor şimdilik. Severek izlenilen ve reytingleri iyi şekilde ilerleyen dizi yayınlanmaya devam edecektir. Sefirin Kızı dizisinin final yapması beklenmiyor aynı zamanda Neslihan Atagül de diziden ayrılmıyor.



