Sefirin Kızı doktor kimdir? Sancar'ın doktorunun gerçek adı nedir? Deniz Işın Kimdir?

Sefirin Kızı dizisi yeni karakterleri ve oyuncuları ile merak edilmeye devam ediyor. Son zamanlarda pek çok kişi dizide ki oyunculuğu ve güzelliği ile dikkatleri üzerine toplayan Sancar’ın doktorunu araştırmaya başladı.

Sefirin Kızı Sancar’ın doktoru kimdir?

Sefirin Kızı Deniz Işın kimdir?

Diziye yeni dahil olan Sancar’ın doktoru karakterine hayat veren oyuncu Deniz Işın’dır. Dizide Sancar’ın yaşadığı sıkıntıları bilen ve Sancar ile yakından ilgilenen doktor araştırılmaya devam ederken aynı zamanda Deniz Işın kimdir sorusu da araştırılmaktadır.

Sefirin Kızı dizisine yeni katılan ve hem oyunculuğu hem de güzelliği ile dikkat çeken Deniz Işın 1992 İzmir doğumludur. 1.69 cm boyunda olan Işın, 54 kilogram ve mavi gözlüdür. İkizler burcu olan güzel oyuncu Ege Üniversitesi Kimya bölümü mezunudur. Yüksek Lisansta yapan genç oyuncu eğitimini Malzeme Bilimi ve Mühendisliği üzerine yapmıştır.

Deniz Işın görev aldığı diziler

Instagram ve Scorp üzerinden yaptığı paylaşımlar ve videolar ile ünlenen Deniz Işın ünlü olmaya başladıktan sonra pek çok farklı proje için teklif almıştır. İlk olarak Star TV ekranlarında yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisinde görev alan Işın, dizi final yaptıktan sonra Sefirin Kızı dizi oyuncuları arasına katılmıştır.