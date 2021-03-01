İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi
Son Dakika
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan deprem! Son depremlerin listesi...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan...
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Uzaydan bile penaltı!
Son Dakika
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası...
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel 2021 Şubat sonu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları açıklandı
Son Dakika
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel...

Sefirin Kızı dizisinin Sahra'yı Deniz Işın'ın hayat hikayesi!

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen Sefirin Kızı dizisinin Sahra'yı Deniz Işın'ın hayat hikayesi! haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Mart 1 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

01 Mart 2021 Pazartesi 19:45
Sefirin Kızı dizisinin Sahra'yı Deniz Işın'ın hayat hikayesi!
Takip Et:

STAR TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı’na yeni katılan ve Akın’ın üvey kardeşi olan Sahra karakteri merak edilmeye devam ediyor. Pek çok Sefirin Kızı hayranı Sahra karakterini ve karaktere hayat veren Deniz Işın’ı araştırmaya başladı. Diziye hem Akın'ın üvey kardeşi olarak hem de Sancar'ın doktoru olarak katılan Sahra son günlerin en merak edilen dizi karakterlerinden bir tanesi haline geldi. Aynı zamanda Sahra karakterine hayat veren Deniz Işın'da aynı şekilde en merak edilen oyuncular arasında yerini aldı.

Sefirin Kızı Sahra karakteri

Diziye yeni katılan Sahra karakteri 27. Bölüm itibari ile Sefirin Kızı’nda görev almaya başlayacak. Güzel oyuncu Deniz Işın’ın canlandıracağı Sahra karakteri diziye Sancar’ın özel doktoru olarak katılacak.

Sefirin Kızı Deniz Işın kimdir?

Sefirin Kızı dizisine yeni katılan ve hem oyunculuğu hem de güzelliği ile dikkat çeken Deniz Işın 28 Mayısıs 1992 İzmir doğumludur. 1.69 cm boyunda olan Işın, 54 kilogram ve mavi gözlüdür. İkizler burcu olan güzel oyuncu Ege Üniversitesi Kimya bölümü mezunudur. Yüksek Lisansta yapan genç oyuncu eğitimini Malzeme Bilimi ve Mühendisliği üzerine yapmıştır.İstanbul ve İzmir'de 3 yıl süre ile oyunculuk eğitimi alarak farklı kurum ve kurluşlarda oyunculuk yapan güzel oyuncu daha sonrasında yan rollerde dizilerde boy göstermeye başlamıştır. Güzelliği ve oyunculuğu ile kısa sürede dikkatleri üzerinde toplayan Deniz Işın Sefirin Kızı dizisine Sahra karakteri olarak katılmıştır.

Deniz Işın görev aldığı diziler

2019 – Her Yerde Sen (Merve Mutlu)

2020 – İyi Günde Kötü Günde (Seda)

2020 – Sefirin Kızı (Sahra)

Deniz Işın sosyal medya hesabı

Sosyal medya hesabı olan Instagram’ı aktif şekilde kullanan Deniz Işın’ın hesabında 419 gönderisi bulunmaktadır. Aynı zamanda 449 bini aşkın takipçisi olan genç ve güzel oyuncu sürekli yeni paylaşım ve storie atmaktadır.



Son Güncelleme: 01.03.2021 19:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Deniz ışınSahraSefirin Kızı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marvel filmleri kronolojik izleme sırası 2021
Marvel filmleri kronolojik izleme sırası 2021
Çiftlik Bank dizisi Tosun ne zaman başlayacak?
Çiftlik Bank dizisi Tosun ne zaman başlayacak?
Exxen Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor 2021 birleşme partisi başvuru formu ve şartları
Exxen Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor 2021 birleşme partisi başvuru formu ve şartları
Survivor birleşme partisi ne zaman yapılacak? Survivor 2021 birleşme partisi tarihi
Survivor birleşme partisi ne zaman yapılacak? Survivor 2021 birleşme partisi tarihi
ATV Hercai dizisi senaristi değişti
ATV Hercai dizisi senaristi değişti
Hercai 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 61. son bölüm
Hercai 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 61. son bölüm

Popüler Haberler

Uyanış: Büyük Selçuklu Andreas karakterini kim canlandırıyor? Osman Sonant kimdir?
Çukur dizisi Kulkan Erdenet (Mert Yazıcıoğlu) kimdir?
Sefirin Kızı dizisinin Sahra'yı Deniz Işın'ın hayat hikayesi!
Yasak Elma dizisi Selin karakterini kim canlandırıyor? Aylin Veziroğlu biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Emre Erçil nerelidir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Gerçek tarihte var mı?
Çukur amca Cumali Koçovalı kimdir? İdris'in kardeşi rolünü kim canlandıracak?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre kimdir, nereli yaşı kaç?
Yasak Elma dizisi Mahmut kimdir? Mert Altınışık'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı dizisi Oğuz kimdir? Mert Ateş'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
36. Hafta hamilelik döneminde annedeki ve bebekteki değişimler
Yapı tasarruf sandığı sistemi ile ev nasıl alınır? Ev alacaklara ne kadar devlet desteği verilecek?
Bu yıl bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Bayram tatili tarihleri
2020 Ramazan ayı ertelenecek mi? Ertelenmesi mümkün mü?
Emeklilere sıfır faizli ( faizsiz ) kredi veren bankalar
Rüyada bulgur görmek ne demektir? Rüyada bulgur görmek anlamı, tabiri nedir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Leyla Feray kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yasak Elma dizisi Akın kimdir? Mertkan Arat kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Arslantaş karakteri kimdir? İlker Kızmaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Uyanış Büyük Selçuklu dizi çekim yerleri
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zenon kimdir? Mete Deran'ın yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.