Sefirin Kızı dizisinin Nare'si Neslihan Atagül, diziye veda etti!

Star TV'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Sefirin Kızı dizinin Nare'si Neslihan Atagül diziye veda etti. Yakışıklı oyuncu Engin Akyürek ile başrol oynadığı diziden ayrılmaz zorunda kalan Neslihan Atagül, veda mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir süredir sağlık problemleri yaşayan ve hızla kilo vermeye başlayan Neslihan Atagül'ün son yapılan tetkiklerinde 'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi konulmuştu. Doktorunda 10 gün rapor alan güzel oyuncu evinde dinlenmeye çekilmişti. Atagül’ün sağlık sorunlarında herhangi bir değişme olmadığı öğrenilirken rapor tarihinin bir süre daha uzatıldığı belirtilirken bu sırada güzel oyuncu diziye devam etmemeye karar verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarına konuyla ilgili bir açıklama yapan Neslihan Atagül, oynadığı Nare karakterinden sağlık sorunları nedeniyle vedalaşmak zorunda kaldığını ve bu süre içerisinde dinlenmeye ihtiyacı olduğunu belirterek dizinin izleyicilerine ve hayranlarına teşekkürlerini iletti.

Sefirin Kızı dizisinin resmi hesabı üzerinden yapılan açıklamada ise Neslihan Atagül'ün sağlık sorunlarından dolayı senaryoda değişikliğe gidileceğini ve bu yüzden yeni bölümlerde Neslihan Atagül'ün artık yer almayacağı duyuruldu.