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Sefirin Kızı dizisindeki Sahra karakteri diziden ayrıldı mı? Deniz Işkın Sefirin Kızı'ndan neden ayrıldı?

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinden bir isim ayrıldı. Dizide Sahra karakterine hayat veren Deniz Işkın senaryo nedeniyle karakterinin ölmesi ile diziden ayrıldı.

28 Aralık 2020 Pazartesi 18:15
Sefirin Kızı dizisindeki Sahra karakteri diziden ayrıldı mı? Deniz Işkın Sefirin Kızı'ndan neden ayrıldı?
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Sefirin Kızı dizisinde Sahra karakteri diziden ayrılacak mı sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizide Deniz Işın tarafından canlandırılan Sahra karakteri ölerek diziden ayrıldı.

Sefirin Kızı Sahra Neden Diziden Ayrıldı?

Dizinin Sahra karakteri dizide Gediz’le sevgiliydi ve ortak amaçları için bir aradaydılar. Abisinin intikamını almak isteyen Sahra, Sancar’ı tehdit ederek silah gösterdi. Abisi Akın tarafından öldürülen Sahra bu şekilde diziden ayrıldı.

Deniz Işkın Kimdir?

Dizide Sahra karakterine hayat veren Deniz Işkın 1993 yılında İzmir’de doğmuştur. Ege Üniversitesi’nde kimya bölümünü bitiren Işkın, ilk olarak Her Yerde Sen isimli dizide yer almıştır. Sonrasında ise Sefirin Kızı dizisinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 28.12.2020 18:15
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Anahtar Kelimeler:
SefirinkızıSahra
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