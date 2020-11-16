Sefirin Kızı dizisinde yer alacak olan Feride Hala kimdir? Gerçek Adı ne?

Türkiye’ nin önde gelen oyuncularından biri olan ve izleyici tarafından çokça beğenilen Zerrin Sümer, Sefirin Kızı adlı diziye transfer edildi. Yayın hayatına 2. Sezonu ile devam eden Sefirin Kızı, beklendiği gibi 2. Sezonu ile de büyük bir baları yakalamıştır ve önümüzde gelecek olan bölümlerde ünlü oyuncu Zerrin Sümer, Feride Hala karakterine can verecek. Efe’ nin babasının kız kardeşi olan Feride, Sancar ile Nane arasındaki işlerin tekrar birbirine girmesini sağlayacak.

Sefirin Kızı Dizisinin Karakterlerinden Feride Hala

Feride Hala, Sancar adlı karakterin halasıdır. Sancar’ ı bayağı sevmekte olan ve asla Sancar’ a bir zarar gelmesini istemeyen Feride Hala, Sancar’ın da sözünü dinlediği bir büyüğüdür. Gediz ile Sancar’ ın arasında yaşanan arkadaşlık ve birlikteliklerinin hep arkasında olmuş olan Feride, Nare ile Sancar aşkı içinde destek vermiş ancak başarılı bir sonuç alamamıştır.

Feride halanın aile işlerine geri dönmesinin arka yüzü ise Nare’ dir. Nare adlı karakterin ortaya çıkması ile bütün ailenin içinde problemler yaşanmaya başlamıştır ve Feride hala bu problemleri çözmek adına birçok adım atacak, ailenin parçalanmasını önlemek için varını yoğunu ortaya koyacaktır. Feride hala kimsenin kötülüğünü istemese bile başına buyruk hareket etmektedir ve kimseyi dinlemez. Yani birazcık inadım inat olan karakter Nare ile Sancar’ ın arasındaki aşka zarar vermeye çalışacaktır.

FERİDE HALA AİLESİNİ TOPARLAMAK İÇİN GERİ DÖNÜYOR!

Sefirin Kızı adlı dizide Feride Halanın dönüş nedenlerinden birisi Gediz ile Sancar’ ı tekrar bir araya getirerek aralarındaki problemlerin ortadan kalkmasını sağlamaktır. Feride hala her ne kadar Nare’ yi sevse ve Sancar ile aralarında geçen aşka izin verse de bütün bu yaşananların sorumlusunu Nare olarak düşünmektedir. Nare adına her şeyi göze alan Sancar’ ın Feride Halayı dinleyip dinlemeyeceği ise tam bir merak kaynağıdır.

Zerrin Sümer:

1945 senesinde dünyaya İzmir’ de gözlerini açmıştır Zerrin Sümer. Bergama’ da oyunculuk üzerine tiyatro eğitimleri almış olan oyuncu her sezonda oyunculuk performansı ile kendinden bahsettirmeyi başarmıştır. Zerrin Sümer 1985 senesinde çekilen ve yayınlanan Züğürt Ağa filmi aracılığı ile sinemanın önde gelen oyuncularından biri olarak beğenilmiştir. İlerleyen zamanlarda ise Vizontele ve benzeri bir çok projede oyunculuk sergileyip izleyicinin kalbini kazansa da kariyerinin en uç noktasına Güzel Köylü adlı dizide yaşamıştır. Bir Demet Tiyatro’da da oyunculuk performansı sergileyen Zerrin Sümer’ in hayatının büyük bir kısmı tiyatrolarda geçmiştir.

Son zamanlarda ise O Hayat Benim adlı dizide Ganimet Aslan karakterini canlandırmıştır, Ailem adlı projede Hayriye Aslan’ ı, Savaşçı adlı dizide ise Akkız adlı karakteri canlandırmıştır. Savaşçı dizisinin takvimine yetişememesi ve geç kalması üzerine diziden çıkışını gerçekleştiren Zerrin Sümer, Sefirin Kızı adlı dizisinin yaptığı sözleşme teklifini kabul etmiştir. Zerrin Sümer, konuk oyuncu olmadığından dolayı ana oyuncu kadrosundan birisi olacaktır ve bunun için Sefirin Kızı dizisinin çekilmekte olduğu Muğla iline temelli bir şekilde gitmiştir.

Zerrin Sümer Kaç Yaşındadır ve Medeni Durumu Nedir

1945 senesinde doğan oyuncu 2020 senesi itibari ile 75 yaşındadır. Hayatı boyunca sadece bir tane evlilik yapmıştır ve bu Günay Tuncel’ dir. Bir dönem ayrılan ikili tekrar bir araya gelmiştir. Büke adında bir tane evlatları vardır ve Büke 42 yaşındadır.

Zerrin Sümer’ in Yer Aldığı Yapımlar:

*Bir Demet Tiyatro(1997) adlı projede canlandırdığı Telviye Çıtır karakteri ile yer almıştır,

*Güneş Yanıkları(1999) dizisinde Nebahat adlı karakter ile yer almıştır,

*Karım ve Annem(2004) adlı dizide Adalet adlı karakteri canlandırmıştır,

*Ölümsüz Aşk(2004) adlı yapımda oyunculuk performansı sergilemiştir,

*Kadın İsterse(2004) adlı dizide Fatma karakterini canlandırmıştır,

*Fırtına(2006) dizisinde Sakine karakterini canlandırmıştır,

*Zoraki Koca(2007) adlı yapımda Nefise karakterini canlandırmıştır,

*Komedi Türk(2008) adlı projede yer almış ve oyunculuk performansı sergilemiştir,

*Yalancı Romantik(2008) adlı dizide oynadı,

*Sakarya Fırat(2009) dizisinde Fatma Kanat adlı karakteri canlandırmıştır,

*Ateşe Yürümek(2010) adlı yapımda Meryem karakterine hayat verdi,

*Güzel Köylü(2014) dizisinde Sultan Yılmaz karakterini canlandırmış ve izleyici tarafından beğeni toplamıştır,

*Zeytin Tepesi(2014) adlı yapımda Keriman Toprak karakterini canlandırmıştır,

*O Hayat Benim(2014 ila 2017 arası) Ganimet karakterini canlandırdı,

*Aslan Ailem(2017 ila 2018 arası) adlı yapımda Hariye Aslan ile yer aldı,

*Savaşçı(2017) adlı dizide oynadı.