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Sefirin Kızı dizisinde yeni Nare belli oldu

Sefirin Kızı, ilk kez 16 Aralık 2019 tarihinde ekranlara geldi. Dizi, Star TV'nin sevilen dizilerinden olmuştur. Dram türündedir. Başrollerini Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in paylaştığı diziden üzücü haber geldi. Atagül, yaşadığı rahatsızlık sebebiyle diziden ayrıldığını duyurdu. Kadroya Tuba Büyüküstün katıldı. Büyüküstün'ün rolü hakkında detaylar merak edilmektedir.

14 Şubat 2021 Pazar 22:22
Sefirin Kızı dizisinde yeni Nare belli oldu
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Sefirin kızı dizi kadrosuna Tuba Büyüküstün katıldı. Neslihan Atagül’ün diziden ayrılmasından sonra yerine kimin geleceği merak edildi.

Sefirin Kızı dizisinin yapımcılığını, NGM ve O3 Medya yapmaktadır. Dizi reytingleri bakımından adından sıklıkla söz ettirmektedir. Atagül, geçirgen bağırsak sendromu sebebiyle diziden ayrılmıştır.

Nare, kızına bile veda etmeden yurtdışına gidiyor. Dizideki herkes Nare’ye kızgındır.

 

Tuba Büyüküstün diziye hangi karakter olarak girdi?

Güzel oyuncunun dizideki rolü henüz belli değildir. Bir iş kadını olarak diziye dahil olacağı tahmin edilmektedir.

Tuba Büyüküstün

1982 İstanbul doğumludur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezundur. Yönetmen Tomris Giritlioğlu aracılığıyla ünlü olmuştur. Sultan Makamı, Çemberimde Gül Oya, Ihlamurlar Altında, Asi, Gönülçelen, 20 Dakika, Kara Para Aşk, Cesur ve Güzel, Menajerimi Ara projelerinde yer almıştır.   



Son Güncelleme: 14.02.2021 22:22
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Anahtar Kelimeler:
Sefirin KızıNare
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