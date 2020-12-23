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Sefirin Kızı dizisinde beklenmeyen ayrılık! Sahra karakteri ölüyor mu?

Sefirin Kızı ekranlara geldiği 33’üncü bölümü ile 21 Aralık akşamında izleyicileri ile buluştu. 33’üncü bölüm itibari ile birçok sır ortaya çıkarken dizinin sonunda Sahra’nın vurulduğu sahneyi gördük. Sahra’yı vuran ise hiç beklemediği Gediz oldu. Bunun üzerine izleyiciler Sahra’nın ölüp ölmeyeceğini merak ediyor.

23 Aralık 2020 Çarşamba 03:32
Sefirin Kızı dizisinde beklenmeyen ayrılık! Sahra karakteri ölüyor mu?
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Sefirin Kızı dizisinde Sahra karakteri ölüyor mu?

Sefirin Kızı adlı dizide Sahra, Akın’ın mirasının ona kalmayacağını öğrendi; mirastan yararlanamayacak olan sadece Sahra’da değildi, Kahraman’da Akın’ın mirasından yararlanamadığını, Akın’ın mirası sadece Nare’ye bırakmış olduğunu öğrendi. Mirastan yararlanamayacak olan Sahra’nın değeri hiç kalmadı. Bunun nedeni; Kahraman’ın , Akın’ın mirasından yararlanmak için Sahra’yı yanında tutmasıydı. Sahra’nın gerçek yüzü fark edilince Kahraman, Sahra’nın ölmesine karar verdi ve Gediz’de Sahra’yı vurdu.

 

 

Sahra ile Gediz’in arasında tuhaf bir çekim dönüyordu; Gediz ile Sahra sevgiliydiler lakin Gediz, Sahra’nın içine düştüğü her şeyden kurtulma amacı ile Gediz ile sevgili olduğunu biliyordu ama Sahra’nın en kötü zamanlarında onun yanında olmuştu. Çünkü Sahra Sanar’ın canını alacaktı. Abisi olan Akın’ın ne yaptığını bilmese de Sahra yine de abisinin intikamını almayı kafaya koymuştu. Sahra, Sancar’ı öldürmek için silahını çekti lakin Gediz, Sahra’dan daha hızlı davranarak Sahra’yı öldürdü. Böylece Sefirin Kızı adlı dizideki Sahra sorunu ortadan kalkmış oldu. İzleyici henüz daha Akın’ın ölüp ölmediğine karar verememişken Sahra sorununun ortaya çıkması, izleyicinin biraz sıkılmasına neden olmuştu.

 

Deniz Işın Sefirin Kızı oyuncu kadrosundan ayrılıyor mu?

 

 

Sefirin Kızı oyuncu kadrosundan Deniz Işın, kesinlikle ayrılıyor. Çünkü Deniz Işın’ın dizide canlandırdığı Sahra karakterinin herhangi bir olayı kalmadı. Sahra ile Gediz’in aşkının bitmesi ve Akın’ın mirasını Sahra’ya bırakmaması ortaya çıkınca Sahra’nın da senaryoda yeri kalmadı. Buna ek olarak Deniz Işın 2021 senesinde başka bir dizi ile ekranlara dönecek.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 23.12.2020 03:32
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Sefirin KızıSefirin Kızı InstagramSefirin Kızı TwitterSefirin Kızı Sahra
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