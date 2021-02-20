Sefirin Kızı dizisi setinde Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'in eğlenceli anları!

Bu sezon dizileri arasında ilk olarak Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak katılan başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün Neslihan Atagül’ün Sefirin Kızı dizisinden ayrılması ile dizi kadrosuna katılarak uzun yıllardır dost olduğu Engin Akyürek’in rol arkadaşı olmuştu. Mavi ile dizinin yeni başrolü olan Büyüküstün’ün evladını kaybeden acılı bir anneyi canlandırdığı dizide Akyürek ile eğlenceli anları hayranlarını mutlu etti.
Sette açtığı canlı yayın ile hayranları ile sohbet eden Tuba Büyüküstün partneri Engin Akyürek ile eğlenceli anlarını gösterdi.
Son Güncelleme: 20.02.2021 17:44