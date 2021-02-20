Sefirin Kızı dizisi setinde Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'in eğlenceli anları!

Bu sezon dizileri arasında ilk olarak Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak katılan başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün Neslihan Atagül’ün Sefirin Kızı dizisinden ayrılması ile dizi kadrosuna katılarak uzun yıllardır dost olduğu Engin Akyürek’in rol arkadaşı olmuştu. Mavi ile dizinin yeni başrolü olan Büyüküstün’ün evladını kaybeden acılı bir anneyi canlandırdığı dizide Akyürek ile eğlenceli anları hayranlarını mutlu etti.

Geçtiğimiz yıllarda ekranlarda olan Kara Para Aşk dizisinde ki uyumu ile üniversite araştırma tezlerine konu olan Engin Akyürek ile partner uyumu yeniden gerçekleşti. İkili sette eğlenceli anlarını sürekli paylaşırken yeniden beraber kamera karşısına geçen ikili geçtiğimiz hafta fotoğraf çekimleri ile gündeme gelmişti.

Sette açtığı canlı yayın ile hayranları ile sohbet eden Tuba Büyüküstün partneri Engin Akyürek ile eğlenceli anlarını gösterdi.