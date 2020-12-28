İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlar ertelendi.
Son Dakika
Yüz yüze yapılacak olan yazılı...
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Dakika
Esnafa yapılacak yardım için gereken...
Bir müjdeli haberde esnaf için geldi! Esnaflara 1000 TL hibe verilecek
Son Dakika
Bir müjdeli haberde esnaf için...
Bankada parası olanlara müjde! Resmî Gazete ’de yayımlandı Stopaj indirim süresi uzatıldı
Son Dakika
Bankada parası olanlara müjde! Resmî...

Sefirin Kızı dizisi Sahra kimdir? Deniz Işın'ın yer aldığı diziler

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri Sefirin Kızı dizisi Sahra kimdir? Deniz Işın'ın yer aldığı diziler haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 28 Aralık 2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

28 Aralık 2020 Pazartesi 19:43
Sefirin Kızı dizisi Sahra kimdir? Deniz Işın'ın yer aldığı diziler
Takip Et:

STAR TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı’na yeni katılan ve Akın’ın üvey kardeşi olan Sahra karakteri merak edilmeye devam ediyor. Pek çok Sefirin Kızı hayranı Sahra karakterini ve karaktere hayat veren Deniz Işın’ı araştırmaya başladı. Diziye hem Akın'ın üvey kardeşi olarak hem de Sancar'ın doktoru olarak katılan Sahra son günlerin en merak edilen dizi karakterlerinden bir tanesi haline geldi. Aynı zamanda Sahra karakterine hayat veren Deniz Işın'da aynı şekilde en merak edilen oyuncular arasında yerini aldı.

Sefirin Kızı Sahra karakteri

Diziye yeni katılan Sahra karakteri 27. Bölüm itibari ile Sefirin Kızı’nda görev almaya başlayacak. Güzel oyuncu Deniz Işın’ın canlandıracağı Sahra karakteri diziye Sancar’ın özel doktoru olarak katılacak.

Sefirin Kızı Deniz Işın kimdir?

Sefirin Kızı dizisine yeni katılan ve hem oyunculuğu hem de güzelliği ile dikkat çeken Deniz Işın 28 Mayısıs 1992 İzmir doğumludur. 1.69 cm boyunda olan Işın, 54 kilogram ve mavi gözlüdür. İkizler burcu olan güzel oyuncu Ege Üniversitesi Kimya bölümü mezunudur. Yüksek Lisansta yapan genç oyuncu eğitimini Malzeme Bilimi ve Mühendisliği üzerine yapmıştır.İstanbul ve İzmir'de 3 yıl süre ile oyunculuk eğitimi alarak farklı kurum ve kurluşlarda oyunculuk yapan güzel oyuncu daha sonrasında yan rollerde dizilerde boy göstermeye başlamıştır. Güzelliği ve oyunculuğu ile kısa sürede dikkatleri üzerinde toplayan Deniz Işın Sefirin Kızı dizisine Sahra karakteri olarak katılmıştır.

Deniz Işın görev aldığı diziler

2019 – Her Yerde Sen (Merve Mutlu)

2020 – İyi Günde Kötü Günde (Seda)

2020 – Sefirin Kızı (Sahra)

Deniz Işın sosyal medya hesabı

Sosyal medya hesabı olan Instagram’ı aktif şekilde kullanan Deniz Işın’ın hesabında 419 gönderisi bulunmaktadır. Aynı zamanda 449 bini aşkın takipçisi olan genç ve güzel oyuncu sürekli yeni paylaşım ve storie atmaktadır.



Son Güncelleme: 28.12.2020 19:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Deniz ışınSahraSefirin Kızı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Olay TV adı değişti
Olay TV adı değişti
Değişikliğe giden Olay TV, yeni ismini sosyal medyada duyurdu
Değişikliğe giden Olay TV, yeni ismini sosyal medyada duyurdu
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Exxen Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Exxen Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!

Popüler Haberler

Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Mert Yazıcıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sefirin Kızı dizisi Sahra kimdir? Deniz Işın'ın yer aldığı diziler
Yasak Elma dizisi Selin karakteri kimdir? Aylin Veziroğlu'nun hayatı ve yer aldığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Emre Erçil yaşı ve oynadığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Başulu Hatun karakteri kimdir? Pınar Töre kimdir, nereli, kaç yaşında?
Çukur amca Cumali Koçovalı kimdir? İdris'in kardeşi rolünü kim canlandıracak?
Yasak Elma dizisine katılan Mert Altınışık kimdir? Mahmut karakteri kimdir?
Trt Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım karakteri kimdir, gerçek tarihte yaşamışlarmı
Yasak Elma dizisi Feride kimdir? Gerçek adı nedir? Gülenay Kalkan nereli, yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Gerçek adı ne? Emre Erçil oynadığı diziler
Simit Sarayı kime aittir, sahibi kimdir? Simit Sarayı sahibi ve ortakları
İnternet neden yavaş çalışıyor? 11 Nisan Cumartesi internet hızı neden düşük?
30 Ağustos Pazar İETT, Metro, Metrobüs, vapur ulaşımı ücretsiz olacak mı?
Emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Maaşlarda intibak sonrası kadar zam alacak?
Cumartesi pazar günleri noter açık mı? Hafta sonu açık olan noterler
İyi Aile Babası dizisinin Mehmet Ali'yi Çağlar Çorumlu'nun hayat hikayesi!
Bim 6 Ocak 2021 Aktüel indirimli ürünler kampanyası! Yeni yılın ilk Aktüel Ürünleri 6 Ocak Çarşamba günü Bim'de
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Uyanış Büyük Selçuklu dizi çekim seti hangi ilde?
Menajerimi Ara dizisi Emir (Burak Tozkoparan) kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizi oyuncusu Korkut Ata kimdir? Ertuğrul Postoğlu hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Arslantaş (İlker Kızmaz) kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.