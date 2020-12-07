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Sefirin Kızı dizisi Sahra kimdir? Deniz Işın nerelidir?

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Sefirin Kızı dizisi Sahra kimdir? Deniz Işın nerelidir? ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Sefirin Kızı dizisi Sahra kimdir? Deniz Işın nerelidir? hakkındaki güncel bilgileri 7 Aralık 2020 Pazartesi tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

07 Aralık 2020 Pazartesi 19:43
Sefirin Kızı dizisi Sahra kimdir? Deniz Işın nerelidir?
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STAR TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı’na yeni katılan ve Akın’ın üvey kardeşi olan Sahra karakteri merak edilmeye devam ediyor. Pek çok Sefirin Kızı hayranı Sahra karakterini ve karaktere hayat veren Deniz Işın’ı araştırmaya başladı. Diziye hem Akın'ın üvey kardeşi olarak hem de Sancar'ın doktoru olarak katılan Sahra son günlerin en merak edilen dizi karakterlerinden bir tanesi haline geldi. Aynı zamanda Sahra karakterine hayat veren Deniz Işın'da aynı şekilde en merak edilen oyuncular arasında yerini aldı.

Sefirin Kızı Sahra karakteri

Diziye yeni katılan Sahra karakteri 27. Bölüm itibari ile Sefirin Kızı’nda görev almaya başlayacak. Güzel oyuncu Deniz Işın’ın canlandıracağı Sahra karakteri diziye Sancar’ın özel doktoru olarak katılacak.

Sefirin Kızı Deniz Işın kimdir?

Sefirin Kızı dizisine yeni katılan ve hem oyunculuğu hem de güzelliği ile dikkat çeken Deniz Işın 28 Mayısıs 1992 İzmir doğumludur. 1.69 cm boyunda olan Işın, 54 kilogram ve mavi gözlüdür. İkizler burcu olan güzel oyuncu Ege Üniversitesi Kimya bölümü mezunudur. Yüksek Lisansta yapan genç oyuncu eğitimini Malzeme Bilimi ve Mühendisliği üzerine yapmıştır.İstanbul ve İzmir'de 3 yıl süre ile oyunculuk eğitimi alarak farklı kurum ve kurluşlarda oyunculuk yapan güzel oyuncu daha sonrasında yan rollerde dizilerde boy göstermeye başlamıştır. Güzelliği ve oyunculuğu ile kısa sürede dikkatleri üzerinde toplayan Deniz Işın Sefirin Kızı dizisine Sahra karakteri olarak katılmıştır.

Deniz Işın görev aldığı diziler

2019 – Her Yerde Sen (Merve Mutlu)

2020 – İyi Günde Kötü Günde (Seda)

2020 – Sefirin Kızı (Sahra)

Deniz Işın sosyal medya hesabı

Sosyal medya hesabı olan Instagram’ı aktif şekilde kullanan Deniz Işın’ın hesabında 419 gönderisi bulunmaktadır. Aynı zamanda 449 bini aşkın takipçisi olan genç ve güzel oyuncu sürekli yeni paylaşım ve storie atmaktadır.



Son Güncelleme: 07.12.2020 19:43
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Anahtar Kelimeler:
Deniz ışınSahraSefirin Kızı
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