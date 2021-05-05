Sefirin Kızı dizisi konusu ve oyuncuları

Star TV ekranlarının sevilen dizilerinden birisi haline gelen Sefirin Kızı oyuncuları ve konusu ile merak edilmeye devam ediyor. Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerinde olduğu dizinin son bölümleri izleyenleri hayrete düşürürken pek çok kişi dizinin konusu ve oyuncularını merak etmeye başladı.

Sefirin Kızı dizisi konusu nedir?

Fakir bir ailenin çocuğu olan Sancar, çocuk yaşlarda Bodrum’a gittiği tatilde büyükelçinin kızı olan Nare’ye aşık olur. Birbirlerinden tamamen farklı olan bu iki çocuk birbirlerini çok severler. Birlikte olmak için büyük bir çaba gösteren ikili Nare’nin Sancar’a kaçması ile mutlu sona ulaşırken düğün gecesi Nare ortadan kaybolur.

Nare ve Sancar’ın öyküsü destana dönüşürken kimse Nare’ye ne olduğunu ve nereye gittiğini bulamaz. 9 yıl sonra başka bir düğünde ortaya çıkan Nare tamda Sancar’ın düğününde ortaya çıkmıştır.

Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor?

Sefirin Kızı diziş Muğla’nın Bodrum ilçesinde çekilmektedir.

Sefirin Kızı dizisi oyuncu kadrosu

Engin Akyürek - Sancar Efeoğlu

Tuba Büyüküstün - Mavi Efeoğlu

Beren Gençalp - Melek Efeoğlu

Gonca Cilasun - Halise Efeoğlu

Doğukan Polat - Yahya Efeoğlu

Hivda Zizan Alp - Elvan Efeoğlu

Cemre Öktem - Zehra Efeoğlu

Esra Kızıldoğan - Müge Işıklı

Erdal Küçükkömürcü - Güven Çelebi

Edip Tepeli - Kavruk Ömer

Sami Aksu - Necdet Yılmaz

İlayda Ildır - Dudu

Ferit Aktuğ - Bora

Şafak Başkaya - Sedat