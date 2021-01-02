Sefirin Kızı dizisi final mi yapıyor?

Sefirin Kızı final mi yapıyor?

’nin pazartesi günlerine damgasını vuran ‘’ dizisinden üzen haber geldi. BaşrollerindeDoğulu,ve'nun yer aldığı dizi, ilk bölümleriyle büyük ses getirmişti.

2020 yılının başında ekranlara iddialı bir giriş yapan Sefirin Kızı dizisi, koronavirüs nedeniyle uzun bir süre ekrana ara vermişti. Normalleşme süreciyle yeniden setlere dönüldü ancak bu kez başlarda alınan reyting sonuçları elde edilemedi. Dizinin reytinglerinde büyük düşüş yaşanmasıyla dizinin final yapacağı söylentileri başladı. Düşük reytingler nedeniyle bir türlü toparlanamayan Sefirin Kızı dizisi ile ilgili henüz bir karar alınmadı. Ancak reytinglerin aynı seyirde devam etmesi halinde bu yılın ortalarında final yapacağı düşünülüyor.