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Sefirin Kızı dizisi final mi yapıyor?

Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın final yapacağı söylentileri gündeme gelmeye başladı. Reytinglerde istenilen başarıyı sağlayamayan dizinin final yapacağı konuşuluyor.

02 Ocak 2021 Cumartesi 19:09
Sefirin Kızı dizisi final mi yapıyor?
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Star TV’nin pazartesi günlerine damgasını vuran ‘Sefirin Kızı’ dizisinden üzen haber geldi. Başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı dizi, ilk bölümleriyle büyük ses getirmişti.

Sefirin Kızı final mi yapıyor?

2020 yılının başında ekranlara iddialı bir giriş yapan Sefirin Kızı dizisi, koronavirüs nedeniyle uzun bir süre ekrana ara vermişti. Normalleşme süreciyle yeniden setlere dönüldü ancak bu kez başlarda alınan reyting sonuçları elde edilemedi. Dizinin reytinglerinde büyük düşüş yaşanmasıyla dizinin final yapacağı söylentileri başladı. Düşük reytingler nedeniyle bir türlü toparlanamayan Sefirin Kızı dizisi ile ilgili henüz bir karar alınmadı. Ancak reytinglerin aynı seyirde devam etmesi halinde bu yılın ortalarında final yapacağı düşünülüyor.



Son Güncelleme: 02.01.2021 19:09
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Anahtar Kelimeler:
Sefirin KızıNeslihan AtagülUraz KaygılaroğluStar TvEngin Akyürek
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