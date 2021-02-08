Sefirin Kızı Bora Kimdir? Gerçek adı nedir? Ferit Aktuğ hakkında bilgiler

Neslihan Atagül’in dizi ile olan bağını koparması üzerine Uraz Kaygılaroğlu da diziye veda etmişti.

Mavi karakterini canlandırmak üzere Atagül’ün yerine gelen Tuba Büyüküstün haberi geçtiğimiz günlerde oldukça ses getirmişti.

Gelen son haberlere göre dizideki Bora karakterini canlandırmak üzere Ferit Aktuğ, Sefirin Kızı dizisine dahil oluyor.

Ferit Aktuğ

43 yaşındaki oyuncu Adana doğumludur. İktisat bölümü mezunu olan Aktuğ, eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi’nden almıştıştır. İlk dizisi ‘Koçum Benim’dir.

Ününü ise hepimizin bildiği zamanının en popüler dizilerinden biri olan ‘Kavak Yelleri’ne borçludur.

Hepimizin sevdiği yetenekli oyuncuyu Sefirin Kızı dizisinde de harikalar yaratacağına eminiz.