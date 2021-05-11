Sefirin Kızı bitti mi? Sefirin kızı final mi yapıyor, neden bitiyor?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı 52.bölümüyle 11 Mayıs 2021 Salı günü izleyici karşısına çıkıyor. Sezonun en başarılı yapımlarından biri olan Sefirin Kızı bu sezon yayın hayatına son vereceği yönünde çok sayıda iddia gündeme geldi. Dizide yaşanan ayrılıkların ardından final iddiaları giderek güçlendi.

Sefirin Kızı final mi yapıyor?

Televizyon ekranlarında yaz döneminin başlamasıyla birlikte birçok dizi sezon finali yapıyor. Bazı diziler ise bu sezon yayın hayatına son veriyor. Bu dizilerden biri de Star TV’nin sevilen dizisi Sefirin Kızı oldu. Sefirin Kızı 11 Mayıs Salı günü yayınlanan 52.bölümüyle final yapacak.

Sefirin Kızı neden final yapıyor?

Sefirin Kızı dizisinin 52.bölümüyle final yapacağının açıklanmasının ardından Sefirin Kızı neden final yapıyor, Sefirin Kızı bitti mi, neden bitti soruları gündem oldu.

Sefirin Kızı dizisinde bu sezon yaşanan oyuncu ayrılıklarının ardından final yapma kararının alındığı iddia edilse de, durum çok farklı. Sefirin Kızı dizisinin en başında itibaren bu bölümde final yapacağı biliniyordu. Reytinglerde oldukça başarılı olan dizinin final sebebi olarak senaryosunun tamamlanmış olması gösteriliyor.

Sefirin Kızı 52.son bölümde ne oldu? (Final)

Sancar, Mavi ve kızında ayrı kaldığı günlerin acısını çıkarmaktadır. Bir yandan da Mavi’yi ve Melek’i korumak için kalıcı bir çözüm aramaktadır. Doğum vaktine de az kalması onun artık inziva hayatına geçmesini hızlandıracaktır.

Sedat’ın eskisinden daha tehlikeli hal alan davranışları Güven’i bile bıktırmıştır. Sedat elindeki bilgilerle Güven’i köşeye sıkıştırır. Mavi’ye ulaşmak için gidebileceği her yolu dener.

Elvan aklının ve kalbinin arasında kalmış Yahya’ya karşı ne hissettiğini anlamaya çalışmaktadır. Belirlediği sınavla kendisini test edecektir. Sancar ve Mavi işleri yoluna koyacaklarını düşünür ancak Sedat karşılarına çıkınca işler karışır. Mavi ve Melek bir kez daha tehlikededir. Sancar onları kurtarmak için zamanla yarışacaktır.

Sefirin Kızı konusu ne?

Kendi halinde bir hayatı olan yarıcı bir babanın oğlu olan Sancar, küçükken Bodrum’a tatile gelen büyükelçinin kızına aşık olur. Büyükelçinin kızı Nare ve Sancar birbirine aşık olur. Büyüdüklerinde Sancar ve Nare evlenir. Evlendikleri gece Nare sırra kadem basar.

Sefirin Kızı oyuncuları kim?

Yıllar sonra Nare Sancar’ın düğün gecesi ortaya çıkar. Nare 9 yıl sonra Sancar’ın düğününe yanında kızlarıyla gelir.

Sefirin Kızı dizisinde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Engin Akyürek ( Sancar ),

Neslihan Atagül ( Nare ),

Erdal Küçükkömürcü ( Güven Çelebi (Sefir) ),

Gonca Cilsaun ( Halisefe ),

Tülin Yazkan ( Menekşe ),

Erhan Alpay ( Akın ),

Uraz Kaygılaroğlu ( Gediz ).