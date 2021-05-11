İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...

Sefirin Kızı bitti mi? Sefirin kızı final mi yapıyor, neden bitiyor?

Star TV’nin sevilen dizisi Sefirin Kızı final mi yapıyor, Sefirin Kızı bitti mi soruları gündem oldu. Dizinin sevenleri Sefirin Kızı final yapacak mı sorularını araştırmaya başladı. Sefirin Kızı dizisinden izleyicilere kötü haber geldi. Sefirin Kızı 52.bölümüyle 11 Mayıs 2021 Salı günü ekranlara veda ediyor.

11 Mayıs 2021 Salı 22:35
Sefirin Kızı bitti mi? Sefirin kızı final mi yapıyor, neden bitiyor?
Takip Et:

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı 52.bölümüyle 11 Mayıs 2021 Salı günü izleyici karşısına çıkıyor. Sezonun en başarılı yapımlarından biri olan Sefirin Kızı bu sezon yayın hayatına son vereceği yönünde çok sayıda iddia gündeme geldi. Dizide yaşanan ayrılıkların ardından final iddiaları giderek güçlendi.

Sefirin Kızı final mi yapıyor?

Televizyon ekranlarında yaz döneminin başlamasıyla birlikte birçok dizi sezon finali yapıyor. Bazı diziler ise bu sezon yayın hayatına son veriyor. Bu dizilerden biri de Star TV’nin sevilen dizisi Sefirin Kızı oldu. Sefirin Kızı 11 Mayıs Salı günü yayınlanan 52.bölümüyle final yapacak.

Sefirin Kızı neden final yapıyor?

Sefirin Kızı dizisinin 52.bölümüyle final yapacağının açıklanmasının ardından Sefirin Kızı neden final yapıyor, Sefirin Kızı bitti mi, neden bitti soruları gündem oldu.

Sefirin Kızı dizisinde bu sezon yaşanan oyuncu ayrılıklarının ardından final yapma kararının alındığı iddia edilse de, durum çok farklı. Sefirin Kızı dizisinin en başında itibaren bu bölümde final yapacağı biliniyordu. Reytinglerde oldukça başarılı olan dizinin final sebebi olarak senaryosunun tamamlanmış olması gösteriliyor.

Sefirin Kızı 52.son bölümde ne oldu? (Final)

Sancar, Mavi ve kızında ayrı kaldığı günlerin acısını çıkarmaktadır. Bir yandan da Mavi’yi ve Melek’i korumak için kalıcı bir çözüm aramaktadır. Doğum vaktine de az kalması onun artık inziva hayatına geçmesini hızlandıracaktır.

Sedat’ın eskisinden daha tehlikeli hal alan davranışları Güven’i bile bıktırmıştır. Sedat elindeki bilgilerle Güven’i köşeye sıkıştırır. Mavi’ye ulaşmak için gidebileceği her yolu dener.

Elvan aklının ve kalbinin arasında kalmış Yahya’ya karşı ne hissettiğini anlamaya çalışmaktadır. Belirlediği sınavla kendisini test edecektir. Sancar ve Mavi işleri yoluna koyacaklarını düşünür ancak Sedat karşılarına çıkınca işler karışır. Mavi ve Melek bir kez daha tehlikededir. Sancar onları kurtarmak için zamanla yarışacaktır.

Sefirin Kızı konusu ne?

Kendi halinde bir hayatı olan yarıcı bir babanın oğlu olan Sancar, küçükken Bodrum’a tatile gelen büyükelçinin kızına aşık olur. Büyükelçinin kızı Nare ve Sancar birbirine aşık olur. Büyüdüklerinde Sancar ve Nare evlenir. Evlendikleri gece Nare sırra kadem basar.

Yıllar sonra Nare Sancar’ın düğün gecesi ortaya çıkar. Nare 9 yıl sonra Sancar’ın düğününe yanında kızlarıyla gelir.

Sefirin Kızı oyuncuları kim?

Sefirin Kızı dizisinde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Engin Akyürek ( Sancar ),

Neslihan Atagül ( Nare ),

Erdal Küçükkömürcü ( Güven Çelebi (Sefir) ),

Gonca Cilsaun ( Halisefe ),

Tülin Yazkan ( Menekşe ),

Erhan Alpay ( Akın ),

Uraz Kaygılaroğlu ( Gediz ).



Son Güncelleme: 11.05.2021 22:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star TvSefirin Kızı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbrahim Erkal'ın Yıldönümünde Paylaşım Eşi Filiz Erkal'dan Geldi
İbrahim Erkal'ın Yıldönümünde Paylaşım Eşi Filiz Erkal'dan Geldi
Masumiyet dizisi yeni yayın günü ne zaman? Masumiyet neden gün değiştirdi?
Masumiyet dizisi yeni yayın günü ne zaman? Masumiyet neden gün değiştirdi?
Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? Sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? Naci devam edecek mi?
Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? Sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? Naci devam edecek mi?
2021 Ramazan Bayramı haftasında hangi diziler yayınlanmayacak?
2021 Ramazan Bayramı haftasında hangi diziler yayınlanmayacak?
Yaralı Kalbim dizisinden sonra yeni dizi başlayacak mı, hangi dizi başlayacak?
Yaralı Kalbim dizisinden sonra yeni dizi başlayacak mı, hangi dizi başlayacak?
Çukur Nedim öldü mü? İlkay Akdağlı diziden ayrıldı mı?
Çukur Nedim öldü mü? İlkay Akdağlı diziden ayrıldı mı?

Popüler Haberler

Sefirin Kızı bitti mi? Sefirin kızı final mi yapıyor, neden bitiyor?
Beşiktaş Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK - Karagümrük geniş özeti ve maçın golleri
Denizlispor Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Denizli - GS youtube geniş özeti ve maçın golleri
Fenerbahçe Sivasspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB - Sivas youtube geniş özeti ve maçın golleri
Askere giden kişinin alması gereken malzemeler 2021
Bordo bereli asker nasıl olunur? 2021 TSK bordo bereli askerlik şartları ve eğitimleri
Emekli kaplıca tedavisinden nasıl faydalanılır? 2021 Kaplıca tedavisi masrafları SGK karşılar mı?
Elektrik faturası desteği nereye başvurulur? 2021Elektrik faturası devlet destek şartları
Kimler e-fatura düzenlemek zorunda? E-faturaya nasıl geçilir?
50.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? 50.000 TL'ye verilen faiz tutarı
Sadakatsiz Selçuk Dağcı kimdir? Gerçek adı ne? Emir Tarık Tekin oynadığı diziler
A101'de satılan Huawei band 4 nasıl alınır mı? Huawei band 4 inceleme ve kullanıcı yorumları
Teşkilat dizisi Serdar kimdir? Çağlar Ertuğrul doğum tarihi
1000 TL pandemi para yardımı nasıl yapılır? 2021 Mayıs E-devlet ile 1000 TL pandemi yardımı başvurusu
Seksenler dizisi Gamze kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ecmel İs kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı 33. son bölüm full tek parça izle TRT 1 11 Mayıs 2021 Salı
Yaralı Kalbim 96. bölüm Kanal 7 canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Yaralı Kalbim yeni son bölüm izle
Canlı izle Beşiktaş Fatih Karagümrük Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK Karagümrük maçı Selçuk Sports Netspor izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm full izle tek parça! ATV
Canlı izle Denizlispor Galatasaray Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Denizli - GS maçı Selçuk Sports Netspor izle
Doğum yapan annelere verilen devlet yardım ödemeleri 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.