Sefirin Kızı Ahmet karakteri kimdir?

Sefirin Kızı adlı dizide Ahmet, Dudu’nun üniversiteden tanıdığı ve sonrasında sevgili olduğu kişidir. Dudu ile sevgili olan Ahmet, daha sonrasında zengin bir kadınla tanıştıktan sonra Dudu ile birlikteliğini sonlandırmış ve zengin kadınla evlenmiştir. Ahmet yıllar içerisinde zengin olan kadından boşanmış ve Dudu’yla tekrardan barışmak istemiştir.

Yıllar sonra Ahmet ile Dudu karşılaşmış ve arkadaşlıklarını sürdürmek istemiştir. Birlikte Alkol tüketen çift, alkolün etkisiyle bir gece geçirmişlerdir. Dudu bu olaydan sonra hamile kalmıştır. Yahya ise Dudu’nun hamileliğini kendisinden bilse de bebeğin babası Ahmet’tir.

Ahmet ise Dudu’nun peşini bırakmamıştır. Yahya’nın kısır olduğunu öğrenen Ahmet, Elvan’ında hamile olduğunu öğrenince, Dudu’nun bebeğinin kendisinden olduğunu öğrenir ve bunu ispatlamak için her şeyi yapmaya başlar.

Babalık testinin sonucuna inanan Yahya ise bebeğinin kendisine ait olduğunu düşünür. Ancak Dudu bir süre sonra gerçekleri açıklamaya başlar.