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Sefirin Kızı Ahmet karakteri kimdir?

Star Tv kanalının en popüler dizilerinden biri olan Sefirin Kızı adlı dizi, her bölüm sevenlerini meraklandırıyor. Dizi son zamanlarda kadrosuna yeni yüzlere yer verdi. Peki dizi de Ahmet karakteri kimdir? Haberin detaylarında.

28 Şubat 2021 Pazar 16:43
Sefirin Kızı Ahmet karakteri kimdir?
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Sefirin Kızı adlı dizide Ahmet, Dudu’nun üniversiteden tanıdığı ve sonrasında sevgili olduğu kişidir. Dudu ile sevgili olan Ahmet, daha sonrasında zengin bir kadınla tanıştıktan sonra Dudu ile birlikteliğini sonlandırmış ve zengin kadınla evlenmiştir. Ahmet yıllar içerisinde zengin olan kadından boşanmış ve Dudu’yla tekrardan barışmak istemiştir.

Yıllar sonra Ahmet ile Dudu karşılaşmış ve arkadaşlıklarını sürdürmek istemiştir. Birlikte Alkol tüketen çift, alkolün etkisiyle bir gece geçirmişlerdir. Dudu bu olaydan sonra hamile kalmıştır. Yahya ise Dudu’nun hamileliğini kendisinden bilse de bebeğin babası Ahmet’tir.

Ahmet ise Dudu’nun peşini bırakmamıştır. Yahya’nın kısır olduğunu öğrenen Ahmet, Elvan’ında hamile olduğunu öğrenince, Dudu’nun bebeğinin kendisinden olduğunu öğrenir ve bunu ispatlamak için her şeyi yapmaya başlar.

Babalık testinin sonucuna inanan Yahya ise bebeğinin kendisine ait olduğunu düşünür. Ancak Dudu bir süre sonra gerçekleri açıklamaya başlar.

                                                 



Son Güncelleme: 28.02.2021 16:43
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Anahtar Kelimeler:
Star TvKanalDiziAhmetDuduSefirin Kızı
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