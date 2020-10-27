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Sefirin Kızı adlı dizide Sancar ile Akın öldü mü? Oyuncular diziden mi ayrılıyor?

Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı, Star TV' de yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile dudak uçuklattı. Dizinin son sahnesinde Akın ile Sercan uçurumdan aşağıya düşmesi üzerine izleyicinin kafasında çeşitli sorular oluştu. Sancar ve Akın' ın akıbeti de bu soruların başında gelmektedir. İşte detaylar ...

27 Ekim 2020 Salı 19:49
Sefirin Kızı adlı dizide Sancar ile Akın öldü mü? Oyuncular diziden mi ayrılıyor?
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Sefirin Kızı adlı dizi iknci sezonuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Star TV’ de yayınlan Sefirin Kızı adlı dizinin yayınlanan son bölümlerine bakıldığında, Nare ile aralarının iyi olması için çabalayan Sancar, sevdiği kadın ve biricik evladını korumak için adeta canını dişine takıyor. Akın’ ın ise tüm kötülüğü artık ön plana çıkmış vaziyettedir. Yayınlanan son bölümünde Nare’ yi kaçırarak onu uçurum kenarısında rehin tutar. 26 Ekim Pazartesi tarihinde yayınalanacak olan bölümünün yayınlanan fragmanında ise Akın ile Sancar’ ın uçurumun kenarından düşmesi izleyenlerin aklını aldı.

 

SEFİRİN KIZI ADLI DİZİDE OLAYLAR, AKIN İLE SANCAR UÇURUMUN KENARINDAN DÜŞTÜ!

 Sefirin Kızı adlı yapım 25’ inci bölümüyle Star TV’ de yayın hayatına devam edecek. 26 Ekim Pazartesi tarihinde yayınlanacak olan 26. Bölümü izleyiciye adeta tınak yedirtiyor. 25’ inci bölümün sonunda ileriki hafta yayınlanacak olan bölüm ile ilgili verilen tanıtım fragmanında öyle bir sahne yer aldıki izleyici adeta şok oldu. Nare’ yi uçurumun kenarında rehin tutan Akın, Sancar’ a yanlış bir hareket yaparsa Nare’ yi öldüreceğini söyler. Ama Sancar buna katlanamaz ve Nare’ yi almak için hamle yapar. Nare’ yi tutup Akın’ ın kollarından alan Sancar, Akın’ ın üzerine düşer ve ikisi birlikte uçurumun kenarından aşağıya düşerler. Sonu böyle gelişen dizinin bölümü ise izleyicinin kafasında birçok soru oluşturdu.

 

UÇURUMUN KENARINDA BİTEN MÜCADELEDEN SANCAR VE AKIN SAĞ KURTULABİLECEK Mİ

Sefirin Kızı izleyicinin aklını başından alacak olan yeni bölümü ile 26 Ekim Pazartesi günü Star TV ekranlarına gelecek. Mevcut bölümün son sahnesinde bilindiği üzere Akın, Nare’ yi rehin almış ve ardından Sancar’ ı tehtid etmişti. Ama Sancar başarılı bir hamle ile Nare’ yi kurtarırken Akın’ ın üzerine düştü ve ikili uçurum kenarından aşağıya düştü. Bunun üzerine ise izleyiciler Sancar ile Akın’ ın akıbeti merak eder oldu. Uçuruma bakıldığında ise çok yüksekdir ve altı taşlıktır yani düştüler ise kurtulmaları pek olası değil. Burada ise klasik düşünce “başrol ölürse dizi biter” devreye girmektedir, yani Sancar’ ın hayatta kalacağına eminiz lakin Akın’ ın akıbeti belli değil.

SEFİRİN KIZI DİZİSİNDE BAŞROL OYUNCUSU ENGİN AKYÜREK DİZİDEN AYRILIYOR MU

Öncelikle izleyicinin sakin olması gerekmektedir. Çünkü dizide yer alan baş karakter kolay kolay çıkmaz ve ölerek çıktığı çok nadir görülen bir şeydir. Öte yandan Sancar karakteri dizinin gidişatının merkezinde yer almaktadır, karakter dizinin hikayesini belirler. Hem Sancar’ ın ölümü ile Nare karakteri boşta kalacaktır. Gediz diye öneriler mevcut lakin Gediz her ne kadar Nare’ yi sevse de bu aşk karşılıksız kalacaktır. Yani Nare’ nin dizinin gidişatında bir başkası ile evlenmesi söz konusu değildir.


 

PEKİ DİZİNİN BAŞROLÜ SANCAR NASIL SAĞ ÇIKABİLİR

Sefirin Kızı adlı dizide Sancar ile Akın’ ın birlikte uçurumun kenarından aşağıya düşmesi tabii ki karaktarlerin ölüp ölmeyeceğini veya dizinin final mi yapacağı gibi soruları beraberde getirdi. Büyük ihtimalle uçurumdan düşen Sancar ölmez ama ölümcül yaralar alabilir. Böylece Sancar, Nare’ ye yaşattıkları için bedel ödemiş olacak. Bilindiği üzere Nare’ de uçurumdan aşağıya düşse de büyük yaralar ve birçok kırık kemik ile sağ çıkmıştı. Şimdiyse buna benzer bir olayı Sancar yaşayacak ve bu binevi karma görevi görecek. Yani büyük ihtimalle Sancar’ ın ölmesi söz konusu olmayacak ama Sancar’ ın Nare için hayatını bu denli riske etmesi çiftin arasındaki bağı kuvvetlendirecektir.

 

AKIN’ IN AKIBETİ NE OLACAK

Uçurumun kenarında giriştiği mücadele Sancar ile birlikte aşağıya düşmesi ile sonuçlanan Akın’ ın öte yandan hikayede önemli bir role sahip değildir. Lakin bir dizide kötü karakter olmaz ise o dizi izlenmez. Bu açıdan bakıldığında Akın’ da kurtulabilir. Ama şimdilik Akın’ ın akıbeti hakkında net bir cevap veremeyiz, yani tamamen senaristlerin elindedir. Lakin dizinin hikayesinin işlenme sürecine bakılırsa Akın’ ında öleceğini düşünmemekteyiz.

 

SEFİRİN KIZI ADLI DİZİ FİNALE Mİ GİDİYOR

Dizinin yayınlanan son bölümü ile itibaren hikayeyi derinden etkileyecek sahneler yaşanınca izleyicinin kafasında yepyeni soru işaretleri oluştu. Sancar ile Akın’ ın uçurumun kenarında yapılan mücadele sonucunda uçurumdan aşağıya düşmesinin anlamı izleyiciler tarafından finalin yakın olduğuna göre yorumlanmaktadır. Pazartesi günü Uyanış Büyük Selçuklu ile Çukur adlı diziden sonra izlenme oranları en iyi olan Safirin Kızı bu sezonunu da kesinlikle tamamlayacaktır. Dizi içerisinde hangi karakter ölürse ölsün erken final söz konusu olmayacaktır. Erken final ancak dizinin düşük reyting oranları alması ile gerçekleşecektir.

 

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Son Güncelleme: 27.10.2020 19:49
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