Sefirin Kızı 52.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Star TV

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Sefirin Kızı son bölümü büyük heyecana sahne olmuştu. Son bölümün ardından izleyiciler Sefirin Kızı 52.bölüm fragmanı izle, Sefirin Kızı 52.bölümde ne olacak merak ediyor.

Sefirin Kızı 52.yeni bölümüyle 11 Mayıs 2021 Salı günü saat 20:00’de Star TV ekranlarından yayınlanacak.

Sefirin Kızı 52.bölüm fragmanı

Sefirin Kızı 52.bölüm 11 Mayıs 2021 Salı günü Star TV ekranlarından izleyici karşısına çıkacak. Salı akşamları yeni bölümleriyle ekranlara gelen Sefirin Kızı 52.bölüm fragmanı izle ve Sefirin Kızı yeni bölüm özeti merak ediliyor. Sefirin Kızı 52.bölüm fragmanı yayınlanmadı, fragman yayınlandığında haberimizde bulabilirsiniz.

İzleyiciler her hafta gündeme Sefirin Kızı bu hafta yayınlanacak mı, Sefirin Kızı yeni bölümde ne olacak ve Sefirin Kızı son bölümde ne oldu gibi soruları gündeme getiriyor. Sefirin Kızı dizisiyle ilgili merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Sefirin Kızı son bölümde ne oldu?

Sancar ailesinin savunmak için sıktığı silahın sonucunda hapse girer. Bu sırada Mavi Melek’i de alarak konaktan gider. Ortadan kaybolan Mavi ve Melek’i bulmak için Güven harekete geçer.

Bu sırada Elvan anne olmanın heyecanındadır. Elvan aynı zamanda Yahya ile olan ilişkisini de kurtarmak iste. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Gediz bebek Yahya’nın bütün hayatını değiştirmiştir.

Halise ise torun hasretine ve oğlunun yokluğuna alışmaya çalışır. Halise aldığı yeni kararla kendine bir dayanak bulur. Sancar Güven’in yaptıklarına karşı beklenmedik birinden yardım görür. Ancak bu yardım onu başka sorunlara da itecektir.

Sefirin Kızı konusu ne?

Kendi halinde bir hayatı olan yarıcı bir babanın oğlu olan Sancar, küçükken Bodrum’a tatile gelen büyükelçinin kızına aşık olur. Büyükelçinin kızı Nare ve Sancar birbirine aşık olur. Büyüdüklerinde Sancar ve Nare evlenir. Evlendikleri gece Nare sırra kadem basar.

Yıllar sonra Nare Sancar’ın düğün gecesi ortaya çıkar. Nare 9 yıl sonra Sancar’ın düğününe yanında kızlarıyla gelir.

Sefirin Kızı oyuncuları kim?

Sefirin Kızı dizisinde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Engin Akyürek ( Sancar ),

Neslihan Atagül ( Nare ),

Erdal Küçükkömürcü ( Güven Çelebi (Sefir) ),

Gonca Cilsaun ( Halisefe ),

Tülin Yazkan ( Menekşe ),

Erhan Alpay ( Akın ),

Uraz Kaygılaroğlu ( Gediz ).