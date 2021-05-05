İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...

Sefirin Kızı 52.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Star TV

Sefirin Kızı 52.bölüm fragmanı ile heyecan 11 Mayıs 2021 Salı günü kaldığı yerden devam ediyor. Sefirin Kızı 52.bölüm fragmanını HD olarak haberimizde izleyebilirsiniz. Sefirin Kızı 52.bölüm fragmanı yayınlandı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:13
Sefirin Kızı 52.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Star TV
Takip Et:

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Sefirin Kızı son bölümü büyük heyecana sahne olmuştu. Son bölümün ardından izleyiciler Sefirin Kızı 52.bölüm fragmanı izle, Sefirin Kızı 52.bölümde ne olacak merak ediyor.

Sefirin Kızı 52.yeni bölümüyle 11 Mayıs 2021 Salı günü saat 20:00’de Star TV ekranlarından yayınlanacak.

Sefirin Kızı 52.bölüm fragmanı

Sefirin Kızı 52.bölüm 11 Mayıs 2021 Salı günü Star TV ekranlarından izleyici karşısına çıkacak. Salı akşamları yeni bölümleriyle ekranlara gelen Sefirin Kızı 52.bölüm fragmanı izle ve Sefirin Kızı yeni bölüm özeti merak ediliyor. Sefirin Kızı 52.bölüm fragmanı yayınlanmadı, fragman yayınlandığında haberimizde bulabilirsiniz.

İzleyiciler her hafta gündeme Sefirin Kızı bu hafta yayınlanacak mı, Sefirin Kızı yeni bölümde ne olacak ve Sefirin Kızı son bölümde ne oldu gibi soruları gündeme getiriyor. Sefirin Kızı dizisiyle ilgili merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Sefirin Kızı son bölümde ne oldu?

Sancar ailesinin savunmak için sıktığı silahın sonucunda hapse girer. Bu sırada Mavi Melek’i de alarak konaktan gider. Ortadan kaybolan Mavi ve Melek’i bulmak için Güven harekete geçer.

Bu sırada Elvan anne olmanın heyecanındadır. Elvan aynı zamanda Yahya ile olan ilişkisini de kurtarmak iste. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Gediz bebek Yahya’nın bütün hayatını değiştirmiştir.

Halise ise torun hasretine ve oğlunun yokluğuna alışmaya çalışır. Halise aldığı yeni kararla kendine bir dayanak bulur. Sancar Güven’in yaptıklarına karşı beklenmedik birinden yardım görür. Ancak bu yardım onu başka sorunlara da itecektir.

Sefirin Kızı konusu ne?

Kendi halinde bir hayatı olan yarıcı bir babanın oğlu olan Sancar, küçükken Bodrum’a tatile gelen büyükelçinin kızına aşık olur. Büyükelçinin kızı Nare ve Sancar birbirine aşık olur. Büyüdüklerinde Sancar ve Nare evlenir. Evlendikleri gece Nare sırra kadem basar.

Yıllar sonra Nare Sancar’ın düğün gecesi ortaya çıkar. Nare 9 yıl sonra Sancar’ın düğününe yanında kızlarıyla gelir.

Sefirin Kızı oyuncuları kim?

Sefirin Kızı dizisinde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Engin Akyürek ( Sancar ),

Neslihan Atagül ( Nare ),

Erdal Küçükkömürcü ( Güven Çelebi (Sefir) ),

Gonca Cilsaun ( Halisefe ),

Tülin Yazkan ( Menekşe ),

Erhan Alpay ( Akın ),

Uraz Kaygılaroğlu ( Gediz ).

 

 





Son Güncelleme: 05.05.2021 14:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sefirin KızıStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sefirin Kızı 51. bölüm Star TV canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Sefirin Kızı yeni son bölüm izle
Sefirin Kızı 51. bölüm Star TV canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Sefirin Kızı yeni son bölüm izle
Emanet 174.bölüm fragmanı ve 6 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Emanet 174.bölüm fragmanı ve 6 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti ATV
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti ATV
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm ATV canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni son bölüm izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm ATV canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni son bölüm izle
Yaralı Kalbim 90. bölüm Kanal 7 canlı izle – 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Yaralı Kalbim yeni son bölüm izle
Yaralı Kalbim 90. bölüm Kanal 7 canlı izle – 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Yaralı Kalbim yeni son bölüm izle
Masum 409. bölüm Kanal 7 canlı izle – 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Masum yeni son bölüm izle
Masum 409. bölüm Kanal 7 canlı izle – 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Masum yeni son bölüm izle

Popüler Haberler

Sefirin Kızı 51. bölüm Star TV canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Sefirin Kızı yeni son bölüm izle
Sefirin Kızı 52.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Star TV
Emanet 174.bölüm fragmanı ve 6 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti ATV
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm ATV canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni son bölüm izle
PTT'den emeklilere düşük faizli kredi müjdesi!
Yaralı Kalbim 90. bölüm Kanal 7 canlı izle – 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Yaralı Kalbim yeni son bölüm izle
Masum 409. bölüm Kanal 7 canlı izle – 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Masum yeni son bölüm izle
SSK, SGK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı emeklileri sevindirecek haber geldi! Geçici zam gelecek..
Netflix 1899 dizisi ne zaman yayınlanacak? 1899'un konusu ve oyuncu kadrosu
Kanal D Gelinim Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belli oldu!
Kırmızı Oda Mitra ne demek? Mitra'nın anlamı ne?
Rusya asgari ücret ne kadar? 2021 Rusya yaşam şartları nasıl?
Son Yaz 19. bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti Fox TV
Şarkılar Bizi Söyler Ceylan Ertem kimdir, nereli? Ceylan Ertem kaç yaşında, evli mi?
Bugün kimin maçı var? 5 Mayıs 2021 Çarşamba TV'de spor ekranı
Acemi Anneler dizisi Aleyna kimdir? Aslı Babayiğit yaşı ve oynadığı diziler
Beyaz Show tekrar başlayacak mı? Beyaz'dan canlı yayında ilk açıklama
Emanet dizisi Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu'nun hayatı ve yer aldığı diziler
Acemi Anneler dizisi Ceren (Yağmur Öztürk) kimdir?
TJK 5 Mayıs 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.