İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...

Sefirin Kızı 52. bölüm full izle tek parça! Star TV

05:32 sularında basına yansıyan Sefirin Kızı 52. bölüm full izle tek parça! Star TV haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Mayıs 12 2021 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 05:32
Sefirin Kızı 52. bölüm full izle tek parça! Star TV
Takip Et:

Sefirin Kızı yeni bölümüyle Star TV ekranlarından izleyici karşısına çıkıyor. Sefirin Kızı 52.bölüm izle, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Son bölüm izleyicilerden tam not alan Sefirin Kızı 52.bölüm 11 Mayıs Salı akşamı ekranlara gelecek.

Salı akşamlarının vazgeçilmesi haline gelen Sefirin Kızı dizisinin yeni bölüm günü geldi. Tek parça izle Sefirin Kızı Star TV yayını ile 52.bölüm ekranlara geliyor.

Sefirin Kızı 52.bölüm 11 Mayıs 2021 Salı günü saat 20:00’de Fox TV’den yayınlanacak.

Sefirin Kızı 52.bölüm özet (Final)

Sancar, Mavi ve kızında ayrı kaldığı günlerin acısını çıkarmaktadır. Bir yandan da Mavi’yi ve Melek’i korumak için kalıcı bir çözüm aramaktadır. Doğum vaktine de az kalması onun artık inziva hayatına geçmesini hızlandıracaktır.

Sedat’ın eskisinden daha tehlikeli hal alan davranışları Güven’i bile bıktırmıştır. Sedat elindeki bilgilerle Güven’i köşeye sıkıştırır. Mavi’ye ulaşmak için gidebileceği her yolu dener.

Elvan aklının ve kalbinin arasında kalmış Yahya’ya karşı ne hissettiğini anlamaya çalışmaktadır. Belirlediği sınavla kendisini test edecektir. Sancar ve Mavi işleri yoluna koyacaklarını düşünür ancak Sedat karşılarına çıkınca işler karışır. Mavi ve Melek bir kez daha tehlikededir. Sancar onları kurtarmak için zamanla yarışacaktır.

Sefirin Kızı son bölüm özet

Sancar kocaman ailesinin bir araya gelmesiyle çok mutludur. Mavi ve Melek’in konağa gelmesine herkes sevinse de olanları unutmayan Halise bu duruma karşı hala öfkelidir.

Elvan olanları sindirmeye çalışırken, öğrendiği sırla bir ne yapacağını bilemez. Bora ve Yahya yaptıkları hamlelerle Elvan’ı susturur. Sancar ise aklındaki kuşkuları bir kenara bırakıp ailesine sahip çıkmaya çalışmaktadır. Sancar bu sırada Mavi’nin aldığı kararla yeniden sınanacaktır.

Sefirin Kızı 52.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Sefirin Kızı konusu ne?

Sancar ailesinin savunmak için sıktığı silahın sonucunda hapse girer. Bu sırada Mavi Melek’i de alarak konaktan gider. Ortadan kaybolan Mavi ve Melek’i bulmak için Güven harekete geçer.

Bu sırada Elvan anne olmanın heyecanındadır. Elvan aynı zamanda Yahya ile olan ilişkisini de kurtarmak iste. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Gediz bebek Yahya’nın bütün hayatını değiştirmiştir.

Halise ise torun hasretine ve oğlunun yokluğuna alışmaya çalışır. Halise aldığı yeni kararla kendine bir dayanak bulur. Sancar Güven’in yaptıklarına karşı beklenmedik birinden yardım görür. Ancak bu yardım onu başka sorunlara da itecektir.

Sefirin Kızı oyuncuları kim?

Sefirin Kızı dizisinde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Engin Akyürek ( Sancar ),

Neslihan Atagül ( Nare ),

Erdal Küçükkömürcü ( Güven Çelebi (Sefir) ),

Gonca Cilsaun ( Halisefe ),

Tülin Yazkan ( Menekşe ),

Erhan Alpay ( Akın ),

Uraz Kaygılaroğlu ( Gediz ).

Sefirin Kızı 52.bölüm ne zaman, saat kaçta?

Sefirin Kızı 52.bölüm tek parça olarak Salı akşamı 20:00’de ekranlara gelecek. Sefirin Kızı 11 Mayıs Salı günü Fox TV’de yayınlanacak. Sefirin Kızı canlı izle, Sefirin kızı izle ve Sefirin Kızı tek parça ile soruları merak ediliyor.

İzleyiciler dizinin yeni bölümünü kaçırmamak adına Sefirin Kızı canlı izle, Sefirin Kızı son bölüm canlı izle gibi soruları araştırıyor.



Son Güncelleme: 12.05.2021 05:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star TvSefirin Kızı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hekimoğlu 50.bölüm fragmanı ve 18 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal D
Hekimoğlu 50.bölüm fragmanı ve 18 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal D
İbrahim Erkal'ın Yıldönümünde Paylaşım Eşi Filiz Erkal'dan Geldi
İbrahim Erkal'ın Yıldönümünde Paylaşım Eşi Filiz Erkal'dan Geldi
Masumiyet dizisi yeni yayın günü ne zaman? Masumiyet neden gün değiştirdi?
Masumiyet dizisi yeni yayın günü ne zaman? Masumiyet neden gün değiştirdi?
Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? Sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? Naci devam edecek mi?
Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? Sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? Naci devam edecek mi?
2021 Ramazan Bayramı haftasında hangi diziler yayınlanmayacak?
2021 Ramazan Bayramı haftasında hangi diziler yayınlanmayacak?
Yaralı Kalbim dizisinden sonra yeni dizi başlayacak mı, hangi dizi başlayacak?
Yaralı Kalbim dizisinden sonra yeni dizi başlayacak mı, hangi dizi başlayacak?

Popüler Haberler

Sefirin Kızı 52. bölüm full izle tek parça! Star TV
Baraj 39. bölüm tek parça izle - Baraj son bölüm Fox TV canlı izle
Masumlar Apartmanı canlı izle! TRT 1 Masumlar Apartmanı 33.bölüm tek parça izle!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz canlı izle! ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194.bölüm tek parça izle!
Hekimoğlu 49. bölüm full izle tek parça! Kanal D
Çalışan anneye yapılan devlet yardım ve destekleri 2021
Asgari ücretten ne kadar vergi kesiliyor? 2021
Müge Anlı ATV canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Müge Anlı yeni son bölüm tekrarı izle
Gürcistan asgari ücret ne kadar? 2021 Gürcistan yaşam şartları nasıl?
Zehirli Çiçekler dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 10 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
İşkur başvurusu ile 50 bin personel alımı yapılacak! 10 Mayıs 2021 Pazartesi İşkur personel alım başvuru şartları
20 yaş challenge nedir? kimler 20 yaş challenge katıldı? 20 yaşındaki fotoğrafıy paylaşımları
Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı canlı şifresiz veren yabancı kanallar listesi - BJK - Karagümrük maçı yabancı kanallar
Tiktok Üzerinden nasıl para kazanılır? Tiktokta para kazanma şartları ve yolları
TV8 canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Selena Zülfikar kimdir? Ümit Erdim biyografisi
Hepsi Benim Fox TV başvuru nasıl yapılır? Hepsi Benim yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 12 Mayıs 2021 Çarşamba
Atv canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.