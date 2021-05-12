Sefirin Kızı 52. bölüm full izle tek parça! Star TV

Sefirin Kızı yeni bölümüyle Star TV ekranlarından izleyici karşısına çıkıyor. Sefirin Kızı 52.bölüm izle, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Son bölüm izleyicilerden tam not alan Sefirin Kızı 52.bölüm 11 Mayıs Salı akşamı ekranlara gelecek.

Salı akşamlarının vazgeçilmesi haline gelen Sefirin Kızı dizisinin yeni bölüm günü geldi. Tek parça izle Sefirin Kızı Star TV yayını ile 52.bölüm ekranlara geliyor.

Sefirin Kızı 52.bölüm 11 Mayıs 2021 Salı günü saat 20:00’de Fox TV’den yayınlanacak.

Sefirin Kızı 52.bölüm özet (Final)

Sancar, Mavi ve kızında ayrı kaldığı günlerin acısını çıkarmaktadır. Bir yandan da Mavi’yi ve Melek’i korumak için kalıcı bir çözüm aramaktadır. Doğum vaktine de az kalması onun artık inziva hayatına geçmesini hızlandıracaktır.

Sedat’ın eskisinden daha tehlikeli hal alan davranışları Güven’i bile bıktırmıştır. Sedat elindeki bilgilerle Güven’i köşeye sıkıştırır. Mavi’ye ulaşmak için gidebileceği her yolu dener.

Elvan aklının ve kalbinin arasında kalmış Yahya’ya karşı ne hissettiğini anlamaya çalışmaktadır. Belirlediği sınavla kendisini test edecektir. Sancar ve Mavi işleri yoluna koyacaklarını düşünür ancak Sedat karşılarına çıkınca işler karışır. Mavi ve Melek bir kez daha tehlikededir. Sancar onları kurtarmak için zamanla yarışacaktır.

Sefirin Kızı son bölüm özet

Sancar kocaman ailesinin bir araya gelmesiyle çok mutludur. Mavi ve Melek’in konağa gelmesine herkes sevinse de olanları unutmayan Halise bu duruma karşı hala öfkelidir.

Elvan olanları sindirmeye çalışırken, öğrendiği sırla bir ne yapacağını bilemez. Bora ve Yahya yaptıkları hamlelerle Elvan’ı susturur. Sancar ise aklındaki kuşkuları bir kenara bırakıp ailesine sahip çıkmaya çalışmaktadır. Sancar bu sırada Mavi’nin aldığı kararla yeniden sınanacaktır.

Sefirin Kızı konusu ne?

Sancar ailesinin savunmak için sıktığı silahın sonucunda hapse girer. Bu sırada Mavi Melek’i de alarak konaktan gider. Ortadan kaybolan Mavi ve Melek’i bulmak için Güven harekete geçer.

Bu sırada Elvan anne olmanın heyecanındadır. Elvan aynı zamanda Yahya ile olan ilişkisini de kurtarmak iste. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Gediz bebek Yahya’nın bütün hayatını değiştirmiştir.

Sefirin Kızı oyuncuları kim?

Halise ise torun hasretine ve oğlunun yokluğuna alışmaya çalışır. Halise aldığı yeni kararla kendine bir dayanak bulur. Sancar Güven’in yaptıklarına karşı beklenmedik birinden yardım görür. Ancak bu yardım onu başka sorunlara da itecektir.

Sefirin Kızı dizisinde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Engin Akyürek ( Sancar ),

Neslihan Atagül ( Nare ),

Erdal Küçükkömürcü ( Güven Çelebi (Sefir) ),

Gonca Cilsaun ( Halisefe ),

Tülin Yazkan ( Menekşe ),

Erhan Alpay ( Akın ),

Uraz Kaygılaroğlu ( Gediz ).

Sefirin Kızı 52.bölüm ne zaman, saat kaçta?

Sefirin Kızı 52.bölüm tek parça olarak Salı akşamı 20:00’de ekranlara gelecek. Sefirin Kızı 11 Mayıs Salı günü Fox TV’de yayınlanacak. Sefirin Kızı canlı izle, Sefirin kızı izle ve Sefirin Kızı tek parça ile soruları merak ediliyor.

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