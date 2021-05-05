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Sefirin Kızı 51. bölüm Star TV canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Sefirin Kızı yeni son bölüm izle

Sefirin Kızı 51.yeni bölüm merakla bekleniyordu. Sefirin Kızı yeni bölüm tek parça canlı izle sorusunu araştıran izleyiciler Sefirin Kızı son bölümü beklemeye koyuldu. Sefirin Kızı 51.bölüm 4 Mayıs 2021 Salı günü tek parça olarak Star TV üzerinden yayınlanacak.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:13
Sefirin Kızı 51. bölüm Star TV canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Sefirin Kızı yeni son bölüm izle
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Sefirin Kızı yeni bölümüyle Star TV ekranlarından izleyici karşısına çıkıyor. Sefirin Kızı 51.bölüm izle, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Son bölüm izleyicilerden tam not alan Sefirin Kızı 51.bölüm 4 Mayıs Salı akşamı ekranlara gelecek.

Salı akşamlarının vazgeçilmesi haline gelen Sefirin Kızı dizisinin yeni bölüm günü geldi. Tek parça izle Sefirin Kızı Star TV yayını ile 51.bölüm ekranlara geliyor.

Sefirin Kızı 51.bölüm 4 Mayıs 2021 Salı günü saat 20:00’de Fox TV’den yayınlanacak.

Sefirin Kızı 52.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Sefirin Kızı 51.bölüm özet

Sancar ailesinin savunmak için sıktığı silahın sonucunda hapse girer. Bu sırada Mavi Melek’i de alarak konaktan gider. Ortadan kaybolan Mavi ve Melek’i bulmak için Güven harekete geçer.

Bu sırada Elvan anne olmanın heyecanındadır. Elvan aynı zamanda Yahya ile olan ilişkisini de kurtarmak iste. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Gediz bebek Yahya’nın bütün hayatını değiştirmiştir.

Halise ise torun hasretine ve oğlunun yokluğuna alışmaya çalışır. Halise aldığı yeni kararla kendine bir dayanak bulur. Sancar Güven’in yaptıklarına karşı beklenmedik birinden yardım görür. Ancak bu yardım onu başka sorunlara da itecektir.

Sefirin Kızı son bölüm özet

Sancar kocaman ailesinin bir araya gelmesiyle çok mutludur. Mavi ve Melek’in konağa gelmesine herkes sevinse de olanları unutmayan Halise bu duruma karşı hala öfkelidir.

Elvan olanları sindirmeye çalışırken, öğrendiği sırla bir ne yapacağını bilemez. Bora ve Yahya yaptıkları hamlelerle Elvan’ı susturur. Sancar ise aklındaki kuşkuları bir kenara bırakıp ailesine sahip çıkmaya çalışmaktadır. Sancar bu sırada Mavi’nin aldığı kararla yeniden sınanacaktır.

Sefirin Kızı konusu ne?

Kendi halinde bir hayatı olan yarıcı bir babanın oğlu olan Sancar, küçükken Bodrum’a tatile gelen büyükelçinin kızına aşık olur. Büyükelçinin kızı Nare ve Sancar birbirine aşık olur. Büyüdüklerinde Sancar ve Nare evlenir. Evlendikleri gece Nare sırra kadem basar.

Yıllar sonra Nare Sancar’ın düğün gecesi ortaya çıkar. Nare 9 yıl sonra Sancar’ın düğününe yanında kızlarıyla gelir.

Sefirin Kızı oyuncuları kim?

Sefirin Kızı dizisinde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Engin Akyürek ( Sancar ),

Neslihan Atagül ( Nare ),

Erdal Küçükkömürcü ( Güven Çelebi (Sefir) ),

Gonca Cilsaun ( Halisefe ),

Tülin Yazkan ( Menekşe ),

Erhan Alpay ( Akın ),

Uraz Kaygılaroğlu ( Gediz ).

Sefirin Kızı 51.bölüm ne zaman, saat kaçta?

Sefirin Kızı 51.bölüm tek parça olarak Salı akşamı 20:00’de ekranlara gelecek. Sefirin Kızı 4 Mayıs Salı günü Fox TV’de yayınlanacak. Sefirin Kızı canlı izle, Sefirin kızı izle ve Sefirin Kızı tek parça ile soruları merak ediliyor.

İzleyiciler dizinin yeni bölümünü kaçırmamak adına Sefirin Kızı canlı izle, Sefirin Kızı son bölüm canlı izle gibi soruları araştırıyor.

 

 





Son Güncelleme: 05.05.2021 14:13
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