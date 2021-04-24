Sefirin Kızı 50.Bölüm fragmanı - Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak? Sefirin Kızı son bölümünde ne oldu?

İki sezondur yayın hayatına devam eden dizinin başrollerinde Engin Akyürek, Tuba Büyüküstün gibi sevilen oyuncular yer alıyor. Haberimizde Sefirin Kızı’nın bu hafta yayınlanacak bölümünün fragmanını izleyebilirsiniz.

Yeni bölüm özeti

Sancar büyük bir aile olmanın mutluluğunu yaşarken Mavi’nin çabaları sonucunda Melek ve Mavi’ye konağın kapıları yeniden açılır. Lakin Halise’nin kalbi hala ona karşı açılmamıştır.

Sedat ve Güven, Halise’ye kurdukları baskıyı artırırken Halise ise oğlunu kaybetme ihtimali ve vicdanı arasında sıkışıp kalmıştır. Gülsiye ise gördükleri olaylardan dolayı Halise ile alakalı şüpheye düşer.

Sefirin Kızı konusu

Diğer yandan Elvan ise gördüklerini sindirmeye çabalarken tüm hayatını değiştirecek kararlar almak zorunda kalır. Aklı ve kalbi arasında sıkışır ve Bora ile Yahya’nın hamleleri sonucunda iyice daralır. Sancar ise kuşkularını kenara bırakıp ailesine sahip çıkmaya çabalarken Mavi’nin yalnız başına alacağı karar yüzünden sınanır. Bu karar sadece ikisini değil Sancar’ın sevdiklerini de etkileyecektir.

Muğla’da çekilen dizide Engin Akyürek’in hayat verdiği Sancar ve Neslihan Atagül’ün hayat verdiği Nare karakterinin destansı aşk hikayesi anlatılıyor. Dizide gariban bir yarıcının oğlu, tatile gelen büyükelçinin kızı Nare’ye aşık olur. Bu iki küçük çocuk birbirlerini çok severler. Sonunda Nare, Sancar’a kaçar lakin o gece aralarında geçen bir olay sonrası Nare kaybolur. Yıllarca birbirlerini görmezler.

Sefirin kızı hakkında herkes bir yorum yapar. Kimi öldüğünü kim kuş olup uçtuğunu kimi de Avrupa’ya kaçtığını söyler. Bu aşka türkü yakılır ve bu sevda artık destan olur. Yıllar sonra Nare, Sancar’ın düğün gecesi çıkıp gelir. Nare, kızını babasına getirmiştir.

Başrol oyuncusu ve Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül’ün sağlık sorunları nedeni ile diziden ayrılması diziyi farklı bir yola sürükledi. Nare haber vermeden kaçtı ve kimse izini bulamadı. Sancar tam yıkılmışken karşısına Mavi çıktı. Mavi ile başka yollara giren Sancar mutluluğu tam yakaladım derken başka şeylerle sınanmaya başladı. Mavi karakterine ise daha önce de aynı projede yer aldığı Tuba Büyüküstün hayat veriyor.

Sefirin Kızı oyuncuları