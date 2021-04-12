Sefirin Kızı 48. bölüm tek parça full izle 12 Nisan Star TV Sefirin Kızı son bölüm

Star TV’nin sevilen dizisi Sefirin Kızı başrolde oyuncu değişikliği yaparak izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor. Tuğba Büyüküstün’ün diziye girmesinden sonra senaryoda değişiklik yaşanırken Sancar acısını unutup yeni bir aşka yelken açtı. Dizide hamile olduğunu öğrenen Mavi, kararsızlık içinde kaldı. Halise Efe Sancar ve Mavi’nin peşini bırakmazken konakta yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sedat ve Güven yeni planlar üretirken Mavi ve Sancar birbirlerine sıkı sıkı kenetleniyor. Mavi’ye karşı hazırlanan tuzakta Mavi başına geleceklerini bilmezken Sancar ise sevdiklerini korumaya devam ediyor.

Elvan ve Bora ilişkilerinde hayal kırıklığı yaşarken Elvan hayatını tekrar sorguya çekiyor. Yahya yaptığı hatanın farkına varsa da Elvan Yahya’yı artık hayatında istemiyor.

Halise Efe’nin Mavi ve Sancar’ı ayırmak için yaptığı planlar işe yaramaması halinde kendine destek olabilmeleri için Sedat ve Güven ile iş birliği yapar.

Sefirin Kızı 47.bölümde neler oldu?

Kavruk, ölümle yaşam arasında mücadele ederken Sancar’ın zaafı haline gelen Mavi’nin durumları ile Sancar yeni planlar yaparak Mavi’yi elde etmeye çalışır. Bunun yanı sıra Mavi de Sancar’a olan duygularına yenik düşerek canını tehlikeye atar.

Kavruk, Zehra’ya olan ilgisi ile bilinirken ondan aldığı haber ile hayatının en büyük sarsıntısını yaşadı. Bu zamana kadar görmediğimiz bir Kavruk ile karşılaşarak yeni kararlar verdi. Herkesten destek gören Kavruk, Halise hanımdan destek göremedi ama Sancar her zaman yanında oldu.

Halise Efe’nin her zaman gördüğümüz liderlik özelliği bu sefer de etkisini düşürdü. Çocukları elinin altına almak isteyen Halise hayal kırıklığı yaşamaya devam ediyor.

Sancar yaptığı planlarla Sedat ve Güven’in işlerine engel oldu. Yenilgiyi kabul etmeyerek akıl almaz planlar yaparak yanlarına destekçi aramaya devam ettiler. Bu yüzden Sedat ve Güven her zaman olduğu gibi Sancar karşısında herşeyi yapmaya göze alırlar.

Alışılmışın dışında bu sefer konakta herkes heyecan sardı. Organizasyonla beraber herkese eski günleri unutturan ve daha güzel güner için dileklerde bulunan konak halkı yine sırlarla dolu günlere kucak açıyor.

Sefirin Kızı 47.bölümü tek parça izlemek için buraya tıklayınız.

Sefirin Kızı dizi konusu

Fakir bir yarıcının oğlu ile sefirin kızı küçük yaşlarda birbirlerine aşık olur. Sancar ile Nare birbirlerine tutku ile bağlı kalırken aralarına hep mesafe girer. İki zıt ailenin çocukları olan sevdalılar evlenmeye karar verir. Babası tarafından sevilmeye Nare, üvey abisi tarafından tecavüz edilir. Mutluluğunu Sancar da aramak için yanına giden Nare Sancar tarafından kabul edilmez. Aşkları destan olan bu dizi yıllar geçince sevdalıları bir araya getirir. Melek adlı kızları olan bu çift bu dizi sonunda mutlu olurken Nare karakterinin canlandıran Neslihan Atagül diziden sağlık sorunları yüzünden ayrılmak zorunda kaldı. Sefirin Kızı masalı son bulurken diziye yeni başrol Tuğba Büyüküstün geldi. Şimdi Sancar ve Mavi aşkı konu ediliyor.