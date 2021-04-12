İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
100 kişiyi eve toplayan Enes Batur'a polis baskını!
100 kişiyi eve toplayan Enes...

Sefirin Kızı 48. bölüm tek parça full izle 12 Nisan Star TV Sefirin Kızı son bölüm

Star TV’nin izlenen dizisi olan Sefirin Kızı seyircileri meraklandırmaya devam ediyor. Her pazartesi akşamı izleyicisi ile buluşan dizide 12 Nisan tarihinde ne olacağı merak edildi. İşte Sefirin Kızı 48.bölüm özeti

12 Nisan 2021 Pazartesi 21:58
Sefirin Kızı 48. bölüm tek parça full izle 12 Nisan Star TV Sefirin Kızı son bölüm
Takip Et:

Star TV’nin sevilen dizisi Sefirin Kızı başrolde oyuncu değişikliği yaparak izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor. Tuğba Büyüküstün’ün diziye girmesinden sonra senaryoda değişiklik yaşanırken Sancar acısını unutup yeni bir aşka yelken açtı. Dizide hamile olduğunu öğrenen Mavi, kararsızlık içinde kaldı. Halise Efe Sancar ve Mavi’nin peşini bırakmazken konakta yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sedat ve Güven yeni planlar üretirken Mavi ve Sancar birbirlerine sıkı sıkı kenetleniyor. Mavi’ye karşı hazırlanan tuzakta Mavi başına geleceklerini bilmezken Sancar ise sevdiklerini korumaya devam ediyor.

Elvan ve Bora ilişkilerinde hayal kırıklığı yaşarken Elvan hayatını tekrar sorguya çekiyor. Yahya yaptığı hatanın farkına varsa da Elvan Yahya’yı artık hayatında istemiyor.

Halise Efe’nin Mavi ve Sancar’ı ayırmak için yaptığı planlar işe yaramaması halinde kendine destek olabilmeleri için Sedat ve Güven ile iş birliği yapar.

Sefirin Kızı 47.bölümde neler oldu?

Kavruk, ölümle yaşam arasında mücadele ederken Sancar’ın zaafı haline gelen Mavi’nin durumları ile Sancar yeni planlar yaparak Mavi’yi elde etmeye çalışır. Bunun yanı sıra Mavi de Sancar’a olan duygularına yenik düşerek canını tehlikeye atar.

Kavruk, Zehra’ya olan ilgisi ile bilinirken ondan aldığı haber ile hayatının en büyük sarsıntısını yaşadı. Bu zamana kadar görmediğimiz bir Kavruk ile karşılaşarak yeni kararlar verdi. Herkesten destek gören Kavruk, Halise hanımdan destek göremedi ama Sancar her zaman yanında oldu.

Halise Efe’nin her zaman gördüğümüz liderlik özelliği bu sefer de etkisini düşürdü. Çocukları elinin altına almak isteyen Halise hayal kırıklığı yaşamaya devam ediyor.

Sancar yaptığı planlarla Sedat ve Güven’in işlerine engel oldu. Yenilgiyi kabul etmeyerek akıl almaz planlar yaparak yanlarına destekçi aramaya devam ettiler. Bu yüzden Sedat ve Güven her zaman olduğu gibi Sancar karşısında herşeyi yapmaya göze alırlar.

Alışılmışın dışında bu sefer konakta herkes heyecan sardı. Organizasyonla beraber herkese eski günleri unutturan ve daha güzel güner için dileklerde bulunan konak halkı yine sırlarla dolu günlere kucak açıyor.

Sefirin Kızı 47.bölümü tek parça izlemek için buraya tıklayınız. 

Sefirin Kızı dizi konusu

Fakir bir yarıcının oğlu ile sefirin kızı küçük yaşlarda birbirlerine aşık olur. Sancar ile Nare birbirlerine tutku ile bağlı kalırken aralarına hep mesafe girer. İki zıt ailenin çocukları olan sevdalılar evlenmeye karar verir. Babası tarafından sevilmeye Nare, üvey abisi tarafından tecavüz edilir. Mutluluğunu Sancar da aramak için yanına giden Nare Sancar tarafından kabul edilmez. Aşkları destan olan bu dizi yıllar geçince sevdalıları bir araya getirir. Melek adlı kızları olan bu çift bu dizi sonunda mutlu olurken Nare karakterinin canlandıran Neslihan Atagül diziden sağlık sorunları yüzünden ayrılmak zorunda kaldı. Sefirin Kızı masalı son bulurken diziye yeni başrol Tuğba Büyüküstün geldi. Şimdi Sancar ve Mavi aşkı konu ediliyor.




Son Güncelleme: 12.04.2021 21:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sefirin Kızı48.bölümFragman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maraşlı dizisi 13. bölüm tek parça full izle 12 Nisan ATV Maraşlı son bölüm
Maraşlı dizisi 13. bölüm tek parça full izle 12 Nisan ATV Maraşlı son bölüm
Çukur 124. bölüm full tek parça izle! Çukur 12 Nisan Pazartesi son bölüm
Çukur 124. bölüm full tek parça izle! Çukur 12 Nisan Pazartesi son bölüm
Mavera dizisi hikayesi gerçek mi? TRT 1 Mavera dizisinin oyuncuları ve karakterleri
Mavera dizisi hikayesi gerçek mi? TRT 1 Mavera dizisinin oyuncuları ve karakterleri
Netflix Fatma dizisi ne zaman başlıyor? Fatma dizisinden fragman geldi
Netflix Fatma dizisi ne zaman başlıyor? Fatma dizisinden fragman geldi
Çukur ne zaman final yapacak? Çukur yeni sezon olacak mı, 5. sezon devam eder mi?
Çukur ne zaman final yapacak? Çukur yeni sezon olacak mı, 5. sezon devam eder mi?
Netflix Fatma dizisi fragmanı yayınlandı
Netflix Fatma dizisi fragmanı yayınlandı

Popüler Haberler

Sefirin Kızı 48. bölüm tek parça full izle 12 Nisan Star TV Sefirin Kızı son bölüm
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
Ya Şehr-İ Ramazan ne demektir? Ya Şehr-İ Ramazan anlamı
Av sezonu ne zaman bitecek? Deniz balık avı sezonu ne zaman bitiyor?
Melisa Döngel'in bikinili pozlarına Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido'dan yorum
Teravih namazında müezzinlik nasıl yapılır? Teravih namazı nasıl kıldırılır?
Ramazan ayında fırınlarda kaça kadar pide satışı yapılacak?
Maraşlı dizisi 13. bölüm tek parça full izle 12 Nisan ATV Maraşlı son bölüm
Burak Sergen hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Burak Sergen neden hastaneye kaldırıldı?
Kabine Toplantısı (Bakanlar Kurulu) ne zaman?
Kırmızı Oda dizisi Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan nerelidir?
Çok Güzel Hareketler Bunlar Arif ne kanseri? ÇGHB 2 Arif Güloğlu kansere yakalandı
Gelinim Mutfakta 1 Nisan Perşembe Günü neden diskalifiye oldu?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Barış kimdir? Engin Öztürk kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Netflix Fatma dizisi fragmanı yayınlandı
Konut kredisi güncel kredi faiz oranları 12 Nisan 2021 Pazartesi
E-devletten yedek subay başvurusu nasıl yapılır? Yedek subay kurasından sonraki süreç nasıldır?
hidrokarbon nedir, ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
Telefona root atma nedir? Android işletim sistemli cihazlar nasıl rootlanır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.