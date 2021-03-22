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Sefirin Kızı 45. bölüm Star TV canlı izle - 22 Mart 2021 Pazartesi tek parça Sefirin Kızı yeni son bölüm izle

Sefirin Kızı 45.yeni bölümüyle 22 Mart 2021 Pazartesi günü izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sevenleri Star TV Sefirin Kızı 45.son bölüm tek parça izleme ekranını araştırmaya başladı.

22 Mart 2021 Pazartesi 22:43
Sefirin Kızı 45. bölüm Star TV canlı izle - 22 Mart 2021 Pazartesi tek parça Sefirin Kızı yeni son bölüm izle
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Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı 45.yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Her hafta Pazartesi akşamları saat 20:00 yeni bölümleriyle ekranlara gelen dizinin 45.yeni bölümü merakla bekleniyor.

Sefirin Kızı son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümünde Mavi, Melek’i kaçırmış aralarında çok başka bir bağ oluşmuştu. Melek’in ortadan kaybolmasının ardından Sancar ve Güven büyük bir panik yaşadı. Dudu ise yalanlarına devam ederek Yahya’nın gözüne girmeye çalıştı. Ancak bu yalanları fark eden Yahya Dudu’ya öfkelendi.

Sancar kızının velayetini almak için elinden gelen her şeyi sonuna kadar yapmaya devam ederken, Güven buna karşı durmak için yeni planlar hazırladı. Elvan içindeki aşkı çok derinden yaşarken bu aşkı Gülsiye ile paylaştı ve sırrına onu da ortak etti.

Mavi ve Melek birlikte geçirdikleri zaman içerisinde çok iyi anlaşmaya başladı ve onlara Sancar’ın da dahil olmasıyla çok güzel bir yolculuğun temeli atıldı.

Sefirin Kızı son bölüm izlemek için tıklayınız.

Sefirin Kızı 45.yeni bölüm canlı izlemek için tıklayınız.

 




Son Güncelleme: 22.03.2021 22:43
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