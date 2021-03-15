Sefirin Kızı 44. bölüm izle 15 Mart Pazartesi Sefirin Kızı yeni bölüm, Star TV Sefirin Kızı son bölüm izle

Sefirin Kızı dizisi, her pazartesi akşamı ekranların en çok izlenen dizisi olmayı başarıyor. Bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Sefirin Kızı dizisi, 44. bölümü ile ekranlara çıkacak. Sefirin Kızı dizisinde Sancar ile Mavi’nin resmi nikahı yapılacak. Bu evlilik sırasında çok ilginç olaylar yaşanırken hem izleyenler hem de filmdeki oyuncular büyük bir şaşkınlığa uğrayacak.

SEFİRİN KIZI 44. BÖLÜM İZLE!

Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı dizinin son dönemlerdeki çıkışı herkes tarafından takdirle karşılanıyor. Star TV ekranlarından yayınlanan Sefirin Kızı dizisi bu akşam saat 20.00’da 44. bölümü ile ekranlara gelecek.

Sancar, Mavi ile evlenmiştir ancak evliliğin tadını çıkaramadan Mavi'nin eski eşi Sedat, onları rahatsız etmeye başlar. Mavi aslında geçmişin tüm kirli sayfalarını kapatmıştır. Hem geçmişiyle yüzleşmek zorunda olan Mavi hem de Sancar'a karşı güven sorunu yaşamaya başlar. Sancar ise hep aynı şeylerin içerisinde çırpınmaktadır.

Çok sevdiği karısı Mavi’yi korumaya çalışmaktadır. Ancak sürekli olarak kendi aklıyla bir mücadele içerisine girer. Bu sırada Dudu ve Yahya da evlenecektir. Ancak Yahya'nın kafasında da soru işaretleri vardır. Elvan ise annesi yerine koyduğu Halise’yi çok şaşırtacak ilginç bir konuşma yapar.

Elvan kendisine yardım eli uzatan Bora'nın elini tutup tutmama konusunda büyük bir kararsızlık yaşar. Güven ile Melek arasında tehlikeli oyunlar oynanmaktadır. Yahya ve Dudu'nun düğününde herkesi çok ilginç sürprizler bekliyor. Bu özel günde özellikle Efeoğlu ailesini çok şaşırtacak ilginç olaylar yaşanacak.