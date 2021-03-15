İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

Sefirin Kızı 44. bölüm izle 15 Mart Pazartesi Sefirin Kızı yeni bölüm, Star TV Sefirin Kızı son bölüm izle

Ekranların en çok izlenen dizileri arasında yer alan Sefirin Kızı dizişi, 44. bölümü ile ekranlara gelecek. Vatandaşlarımız Sefirin Kızı 44. bölümünde olacakları merak ediyor. Sefirin Kızı 44. bölüm tek parça izlemek isteyen vatandaşlarımız internet üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.

15 Mart 2021 Pazartesi 22:51
Sefirin Kızı 44. bölüm izle 15 Mart Pazartesi Sefirin Kızı yeni bölüm, Star TV Sefirin Kızı son bölüm izle
Takip Et:

Sefirin Kızı dizisi, her pazartesi akşamı ekranların en çok izlenen dizisi olmayı başarıyor. Bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Sefirin Kızı dizisi, 44. bölümü ile ekranlara çıkacak. Sefirin Kızı dizisinde Sancar ile Mavi’nin resmi nikahı yapılacak. Bu evlilik sırasında çok ilginç olaylar yaşanırken hem izleyenler hem de filmdeki oyuncular büyük bir şaşkınlığa uğrayacak.

SEFİRİN KIZI 44. BÖLÜM İZLE!

Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı dizinin son dönemlerdeki çıkışı herkes tarafından takdirle karşılanıyor. Star TV ekranlarından yayınlanan Sefirin Kızı dizisi bu akşam saat 20.00’da 44. bölümü ile ekranlara gelecek.

Sancar, Mavi ile evlenmiştir ancak evliliğin tadını çıkaramadan Mavi'nin eski eşi Sedat, onları rahatsız etmeye başlar. Mavi aslında geçmişin tüm kirli sayfalarını kapatmıştır. Hem geçmişiyle yüzleşmek zorunda olan Mavi hem de Sancar'a karşı güven sorunu yaşamaya başlar. Sancar ise hep aynı şeylerin içerisinde çırpınmaktadır.

Çok sevdiği karısı Mavi’yi korumaya çalışmaktadır. Ancak sürekli olarak kendi aklıyla bir mücadele içerisine girer. Bu sırada Dudu ve Yahya da evlenecektir. Ancak Yahya'nın kafasında da soru işaretleri vardır. Elvan ise annesi yerine koyduğu Halise’yi çok şaşırtacak ilginç bir konuşma yapar.

Elvan kendisine yardım eli uzatan Bora'nın elini tutup tutmama konusunda büyük bir kararsızlık yaşar. Güven ile Melek arasında tehlikeli oyunlar oynanmaktadır. Yahya ve Dudu'nun düğününde herkesi çok ilginç sürprizler bekliyor. Bu özel günde özellikle Efeoğlu ailesini çok şaşırtacak ilginç olaylar yaşanacak. 




Son Güncelleme: 15.03.2021 22:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star TvSefirin Kızı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Menajerimi Ara dizisi ne zaman bitiyor, ne zaman final yapacak?
Menajerimi Ara dizisi ne zaman bitiyor, ne zaman final yapacak?
Zuhal Topal'la Sofrada yeni yarışmacıları Muhsine ve Şükriye Demirçelik kimdir?
Zuhal Topal'la Sofrada yeni yarışmacıları Muhsine ve Şükriye Demirçelik kimdir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, neden yayınlanmıyor? EDHO 16 Mart yeni bölüm yayınlanmayacak mı, ne zaman yayınlanacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, neden yayınlanmıyor? EDHO 16 Mart yeni bölüm yayınlanmayacak mı, ne zaman yayınlanacak?
Kanlı Yayın dizisi ne zaman başlayacak? Kanlı Yayın dizisi konusu ve oyuncuları
Kanlı Yayın dizisi ne zaman başlayacak? Kanlı Yayın dizisi konusu ve oyuncuları
2021 yılı final yapacak diziler hangileri? 3 dizi belli oldu
2021 yılı final yapacak diziler hangileri? 3 dizi belli oldu
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Hilal Özdemir kimdir? Hilal Özdemir hakkında bilgiler
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Hilal Özdemir kimdir? Hilal Özdemir hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Menajerimi Ara dizisi ne zaman bitiyor, ne zaman final yapacak?
My Neighbor Alice oyunu nasıl oynanır?
Zuhal Topal'la Sofrada yeni yarışmacıları Muhsine ve Şükriye Demirçelik kimdir?
Terken Hatun kimdir? Terken Hatun nasıl ve ne zaman öldü? Terken Hatun ölümü, Terken Hatun hain mi?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, neden yayınlanmıyor? EDHO 16 Mart yeni bölüm yayınlanmayacak mı, ne zaman yayınlanacak?
Sefirin Kızı 44. bölüm izle 15 Mart Pazartesi Sefirin Kızı yeni bölüm, Star TV Sefirin Kızı son bölüm izle
PUBG: NEW STATE oyunu nasıl bir oyun? PUBG: New State mobil oyunu oynama ve indirme detayları
O Ses Türkiye yayınlanmayacak mı? Beyaz O Ses Türkiye yarışması için üzücü haberi verdi
Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? BJK FB derbi maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Kanlı Yayın dizisi ne zaman başlayacak? Kanlı Yayın dizisi konusu ve oyuncuları
AGİ ödemesi kimlere veriliyor? 2021 Asgari geçim indirimi destek şartları
Trt 1 Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
TJK 13 Mart 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları
Yeni seçim barajı kaç olacak, düşecek mi? Seçim barajı şuanda kaç?
Gönül Dağı dizisi Taner (Berk Atan) kimdir?
8-14 Mart 2021 haftanın en çok izlenen dizileri hangileri oldu?
HTC Wildfire E3 özellikleri ve fiyatı
2021 yılı final yapacak diziler hangileri? 3 dizi belli oldu
2021 Volkswagen Golf Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
Emanet 137. Bölüm fragmanı 16 Mart Salı
63. Grammy Ödül Töreni'nde hangi ünlü, kim ne giydi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.