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Şefin kaşık atması ne demektir? MasterChef'te Şefin kaşık atması anlamı nedir?

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te yaşanan kaşık atma olayı izleyicide büyük bir merak uyandırdı. Kaşık atmak ne anlama geliyor?

27 Aralık 2020 Pazar 18:17
Şefin kaşık atması ne demektir? MasterChef'te Şefin kaşık atması anlamı nedir?
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TV8 kanalının sevilen yarışma programı MasterChef’te Somer Şef’in bir yarışmacının yemeğini tadarken kaşık atması büyük bir meraka sebebiyet verdi. Somer Şefin bu davranışı izleyicide büyük bir merak duygusu uyandırdı.

Şefin Kaşık Atması Ne Anlama Gelir?

Kaşık atmak sanılanın tersine iyi bir anlama gelmektedir. Eğer bir şef kaşık atıyorsa artık o kişiye öğretecek bir şeyinin kalmadığını ve kişinin yemek konusunda her türlü bilgiye artık eriştiğini gösterir. MasterChef 2019 programında Cemre için de aynı harekette bulunan şefler, bunun açıklamasını da yapmışlardı.

 

MasterChef Çeyrek Final Yemeği Ne Olacak?

Yarışmacılardan Özgül ve Emir’in oynayacakları eleme yemeği belli oldu. Yarışmacılar bu sefer Ali Nazik Kebabı yapacaklar. Somer Şefin Avustralya’da en çok sevilen ve en çok tercih edilen yemek olan Ali Nazik Kebabı bu seferde MasterChef’te yapılacak.



Son Güncelleme: 27.12.2020 18:17
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefSomer ŞefKaşık AtmakTv8
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