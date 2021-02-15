Seferin Kızı dizisinde Gediz öldü mü?

Star TV’de pazartesi günleri büyük bir kitle tarafından izlenendizisinde çokça sevilenkarakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu’nun diziden çıkacak olması gündem oldu. Normalde 3 sezonda olmayacak olan Uraz Kaygılaroğlu’nun, Nare karakteri Neslihan Atagül’ün rahatsızlığı sebebiyle diziden ayrılmasıyla erkenden diziye veda edecektir. Sefirin Kızı dizisinde Gediz Işıklı ölerek diziye veda edecek. 22 Ocak tarihinde çekilen Gediz’in cenaze sahnesi çekildi. Sefirin Kızı dizisinde Gediz’i Kahraman veya Sefir öldürebilir. Gediz öldükten sonra Sancar Efe’nin hikayesi izlenecek ve Işıklı ailesi ve Melek büyük bir üzüntü yaşayacak. Gediz ile birlikte Nare’nin de ölüm haberi gelecektir. Tuğba Büyüküstün’ün diziye dahil olmasıyla değişen senaryoda Gediz karakterinin rolü olmadığı için diziye tekrar dönmesi beklenmemektedir.



