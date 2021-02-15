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Seferin Kızı dizisinde Gediz öldü mü?

Star TV’nin sevilen dizisi Sefirin Kızı’nda en sevilen karakter olan Gediz Işıklı’yı canlandıran Uraz Kaygılaroğlu diziden ayrılacak olması gündem oldu. Sefirin Kızı dizisinde Gediz öldü mü? Sorusunun cevabı ve daha fazla bilgi haberimizde ye almaktadır.

15 Şubat 2021 Pazartesi 02:26
Seferin Kızı dizisinde Gediz öldü mü?
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Star TV’de pazartesi günleri büyük bir kitle tarafından izlenen Sefirin Kızı dizisinde çokça sevilen Gediz karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu’nun diziden çıkacak olması gündem oldu. Normalde 3 sezonda olmayacak olan Uraz Kaygılaroğlu’nun, Nare karakteri Neslihan Atagül’ün rahatsızlığı sebebiyle diziden ayrılmasıyla erkenden diziye veda edecektir. Sefirin Kızı dizisinde Gediz Işıklı ölerek diziye veda edecek. 22 Ocak tarihinde çekilen Gediz’in cenaze sahnesi çekildi. Sefirin Kızı dizisinde Gediz’i Kahraman veya Sefir öldürebilir. Gediz öldükten sonra Sancar Efe’nin hikayesi izlenecek ve Işıklı ailesi ve Melek büyük bir üzüntü yaşayacak. Gediz ile birlikte Nare’nin de ölüm haberi gelecektir. Tuğba Büyüküstün’ün diziye dahil olmasıyla değişen senaryoda Gediz karakterinin rolü olmadığı için diziye tekrar dönmesi beklenmemektedir. 

   



Son Güncelleme: 15.02.2021 02:26
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Anahtar Kelimeler:
Sefirin KızıGediz
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