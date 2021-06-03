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Şef Akademi ne zaman başlıyor? Şef Akademi 1. tanıtım fragmanı yayınlandı

FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan ‘Şef Akademi’ yarışmasından ilk görüntüler izleyiciler ile paylaşıldı. Moderatör Öykü Serter olurken birbirinden farklı jüri üyeleri yarışmada yer alacak. Vatandaşlar Şef Akademi ne zaman başlıyor? sorusuna yanıt ararken Şef Akademi 1. tanıtım fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Şef Akademi hakkında merak edilenler haberimizde

03 Haziran 2021 Perşembe 17:14
Şef Akademi ne zaman başlıyor? Şef Akademi 1. tanıtım fragmanı yayınlandı
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FOX TV ekranlarında Öykü Serter tarafından sunulan ‘Şef Akademi’ ilk fragmanını yayınlarken yarışmanın ne zaman başlayacağı açıklandı. Jüriler Arda Türkmen, Ali Ronay ve Ayhan Sicimoğlu olurken iddialı 15 şef adayı kendini gösterecek.

Şef Akademi 7 Haziran Pazartesi FOX’ta başlıyor!

Dikkat çeken kadrosu ile televizyonda kendini gösterecek olan yarışma 15 iddialı şef’i konuk edecek. Yarışmanın sonunda büyük ödül verilirken yarışmada hem bireysel hem de ekip halinde yarışacak adaylar, üçer kişilik takımlar halinde yarışacak.

Yayınlandığı ilk hafta üç akşam üst üste ekrana gelecek olan yarışma kabul edilen 15 yarışmacı ile 3’erli takım oluşacak.

İşte Şef Akademi 7 Haziran Pazartesi birinci bölüm fragmanını izlemek için buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.


Son Güncelleme: 03.06.2021 17:14
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