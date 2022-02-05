Sedat Erciş kimdir, nerede doğmuştur? Sedat Erciş evli mi? Sedat Erciş kaç yaşında?

Sedat Erciş kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Sedat Erciş’in hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Sedat Erciş kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Sedat Erciş’in yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Sedat Erciş aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

İstanbul Maltepe’de eğitimini tamamlayan oyuncu Sedat Erdiş, 4 yıl Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nde eğitim almıştır. Oyunculuğun yanı sıra seslendirme, şiir ve sunuculuk ile de tanınmakta olan Sedat Erdiş, şu zamanlarda Yunus Emre dizisinde Demirci Bayram karakterine hayat vermiştir. Sedat Erdiş aslen Samsunludur ve Samsun’da dünyaya gelmiştir. Diriliş Ertuğrul dizisinde Alpargu karakterine de hayat vermiştir.