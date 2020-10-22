Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor

Son dönemlerde yaptırdığı botoksları ile ekranlarda adı geçen sevilen Şarkıcı Seda Sayan sosyal medya hesabından yaptığı bir duyuruda yeni dönemde TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Çılgın Sayısal Loto Programının sunumunu kendisinin yapacağını açıkladı.

Sevenlerine kaçırmayın notuyla duyurduğu sunuculuğunu Milli Piyangonun resmi sitesinde etiketleyerek duyurdu.

Hafta sonu Cumartesi günü yayınlanacak olan programın duyurusunu yapan Seda Sayan 21:45’de karşınızdayım dedi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı yeni programı için bir çok ünlü isimden tebrik mesajları gelirken Sevenleri Seda Sayanı yalnız bırakmayarak başarılar tebrikler mesajları yağarken paylaşımı binlerce beğeni aldı.

