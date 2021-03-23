Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 23 Mart Salı günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Gelinim Mutfakta 667. bölüm puan durumu

Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta’da heyecan devam ediyor. Programda 5 gelin yaptıkları yemekler kaynanalara beğendirerek en yüksek puanı almaya çalışıyor. Seda Sayan’ın eğlenceli sunumuyla hafta içi her gün ekranlara gelen programın yeni bölümü de merakla bekleniyor.

Gelinim Mutfakta 23 Mart Salı günü kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 23 Mart Salı günü puanlaması henüz gerçekleşmedi. Puanlamaların tamamlanmasının ardından gün birincisi belli olacak. Sonuçlar açıklandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Gelinim Mutfakta son bölümde ne oldu?

Gelinim Mutfakta’nın 22 Mart Pazartesi günü yayınlanan son bölümünde yarışmaya yeni katılan Seda birinci oldu ve çeyrek altını kazandı.

Yarışmaya yeni haftada katılan Seda ilk yarışında gün birincisi olarak iddiasını ortaya koymuş oldu. Seda’nın kaynanası Nagehan hanımın stüdyoya köpeğiyle geldiği anlar ise dikkatleri çekti. Kayınvalidelerden bazıları köpeği hoş karşılamadı ve kısa süreli tartışma yaşandı. Öte yandan Pazartesi gününün sonuncusu 13 puan alan Ayten oldu.

Gelinim Mutfakta programo hafta içi her gün 13:00'de yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Gelinim Mutfakta 23 Mart Salı yeni bölüm izlemek için tıklayınız.