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Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 22 Mart Pazartesi günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Gelinim Mutfakta 666. bölüm puan durumu

Gelinim Mutfakta’da yeni hafta heyecanı başladı. İzleyiciler Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 22 Mart Pazartesi günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı ve Kanal D Gelinim Mutfakta 66.böüm puan durumunu merak ediyor.

22 Mart 2021 Pazartesi 12:14
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 22 Mart Pazartesi günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Gelinim Mutfakta 666. bölüm puan durumu
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Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta’da yeni hafta heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün saat 13:00’de ekranlara gelen program 22 Mart Pazartesi günü yeni haftanın ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Seda Sayan’ın sunumu ile her hafta 4 gelin ve kaynananın takım olarak yarıştığı programda gelinler verilen yemekleri hazırlıyor ve kaynanalardan en yüksek notu almaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin haftanın ödülü olan 5 altın bilezikle ödüllendiriliyor. Her hafta en az puanı alan kişi ise yarışmadan ayrılıyor ve yeni haftada bir kişi yarışmaya dahil ediliyor.

Gelinim Mutfakta 22 Mart Pazartesi puan durumu nasıl, çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta’da 22 Mart Pazartesi günü haftanın ilk bölümü ekranlara geliyor. Hafta içi her gün saat 13:00’de ekranlara gelen programda 22 Mart Pazartesi gününün sonuçları ve çeyrek altını kimin kazandığı belli olmadı.

Bilindiği gibi yarışmada gün birincisine çeyrek altın veriliyor. 22 Mart Pazartesi gününün sonuçları belli olduğunda haberimizde bulabilirsiniz.

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 22 Mart Pazartesi izlemek için tıklayınız.

 




Son Güncelleme: 22.03.2021 12:14
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Gelinim Mutfakta22 Mart PazartesiKanal D
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